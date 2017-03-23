Назначен новый заместитель руководителя Администрации Президента Казахстана

«Назначить Уразалина Ондасына Сеиловича заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан», — приводит цитату из сообщения ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Акорду.

Ранее Акорда сообщила, что распоряжением Нурсултана Назарбаева Уразалин Ондасын Сеилович освобожден от должности заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.