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Назначен новый заместитель руководителя Администрации Президента Казахстана

Сабина 3 минуты назад Комментировать 2

Вчера, 22 марта, указом главы государства заместителем руководителя Администрации Президента Республики Казахстан назначен Ондасын Уразалин.

«Назначить Уразалина Ондасына Сеиловича заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан», — приводит цитату из сообщения ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Акорду.

Ранее Акорда сообщила, что распоряжением Нурсултана Назарбаева Уразалин Ондасын Сеилович освобожден от должности заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.

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Автор: Сабина

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