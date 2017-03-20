Наурыз: праздничные наряды

Люди в традиционных костюмах — ещё одна неотъемлемая часть празднования Наурыз-мейрамы. Национальная одежда казахов вобрала в себя все лучшее, что смогли создать искусство и талант народных умельцев на протяжении веков. А какая была одежда, которую сегодня надевают только на Наурыз, novoetv.kz расскажет вам ниже.

Стоит сначала рассказать о женской традиционной одежде, богатой на украшения и цвета.

Обычно повседневный гардероб казахских женщин составляли штаны, верхняя распашная плечевая одежда типа камзолов и халатов, или же нераспашная рубаха «койлек», которая была длиннее, чем у мужчин. Молодые женщины и девушки предпочитали красные или пестрые ткани, но в 18 — начале 19 века в моде были в основном красный и синий цвета. С распространением торговли стали шить платья из российских ситцев и других хлопчатобумажных тканей.

Ворот у женских рубах был глухой, его обшивали отложным, а с середины 19 века – стоячим воротником. Спереди — прямой, довольно длинный разрез с застежкой у горла. А чтобы не было видно обнаженного тела, девушки носили поверх платья нагрудник. Наиболее обычная его форма — треугольник ткани с пришитыми сверху тесемками или узеньким стоячим воротником с застежкой сзади, иногда со срезанными и закругленными нижними углами.

К концу 19 века появился новый покрой платья — оно состояло из лифа в ширину одного полотнища, сохранившего прежнюю туникообразную форму. К нему пришивали очень широкую юбку в сборку или складку по шву. Покрой этот, кстати, распространился с севера. В это же время появились девичьи платья, на отрезные юбки которых нашивали две-три оборки, а подол завершался широким воланом. Оборочками иногда украшали и концы узких рукавов. Именно этот наряд и сохранился в понимании современных казашек как «национальная одежда«.

Праздничные платья молодых женщин и девушек украшали вышивками и аппликацией из яркой ткани по краям подола, рукавов, ворота.

Поверх платья женщины носили камзолы без рукавов и с открытым воротом. Чтобы украсить камзол, девушки обшивали открытый ворот широкой полоской ткани контрастного цвета, отделывали вышивкой, позументом, серебром по краям полочек и подолу, а также пришивали металлические посеребренные пряжки-застежки или серебряные пуговицы.

Женские халаты «шапан» — самая обычная одежда, которую носили многие представители небогатых семей, и иной верхней одежды они не имели. Главное отличие женского халата от мужского состояло в том, что для женского шапана подбирали более яркие расцветки тканей. Украшали праздничные халаты очень скромно — каймой из ткани другого цвета, которая одновременно служила и для долговременной сохранности шапана.

Особенно красивым был свадебный наряд невесты — обязательная до начала 20 века часть приданого девушки. Его шили из дорогой ткани (сукна, бархата, атласа), чаще красного цвета с очень длинными ложными рукавами, зашитыми внизу, украшали вышивкой и различными украшениями.

«Саукеле» — свадебный головной убор в форме усеченного конуса. Он был очень высоким — до 70 см. Основу его шили из тонкого плотного войлока, покрытого бархатом, сукном или шелком, чаще красного цвета. Снизу оторачивали полоской меха, спереди украшали рядами кораллов, бус, серебряных бляшек, невесты богатых родителей — золотыми бляшками, жемчугом и драгоценными камнями. Сверху головного убора и впереди надо лбом прикреплялись две узорные серебряные пластины, специально изготовленные для саукеле. Сбоку прикреплялись наушники, а иногда длинные ленты из той же ткани, их обшивали различными украшениями. Обязательным дополнением к саукеле были длинные подвески жактау из нитей кораллов, бирюзы, серебряных или позолоченных пластинок, монет, шелковых кистей. К саукеле прикрепляли большую накидку из легкой белой ткани желек. Когда невеста ехала к мужу, накидка закрывала всю ее фигуру. Желек украшали вышивкой, обшивали бахромой и кистями.

Головные уборы у женщин носили в основном социальный и возрастной характер.

Незамужние девушки носили «такия» — маленькую шапочку из ткани, и «борик» — шапку с меховым околышем. Шили их так же из ярких тканей, и обязательно украшали, особенно тюбетейки, вышивкой или различными нашивками из бус, кораллов, бисера, серебра. На макушку пришивали «уки» — султанчик из перьев филина, служивших не столько украшением, сколько оберегом. Девичья шапка борик отличалась от мужской тем, что меховой околыш был всегда снаружи, а не отворачивался.

Кимешек носили молодые женщины. Он плотно облегал голову и закрывал шею, грудь, плечи и спину. Лицевую сторону кимешека обычно украшали вышивкой, нашитыми серебряными бляшками, кораллами. Кстати, количество и формы украшений часто диктовались возрастом женщин.

Мужской казахский костюм порядком отличался по своим особенностям.

Мужчины носили нательные рубахи двух типов, нижние и верхние штаны, легкую верхнюю одежду и более широкую верхнюю одежду типа халатов из различных материалов. Обязательной частью костюма были кожаные пояса и матерчатые кушаки.

Верхние штаны – шалбар — в 18 веке шили из верблюжьей домотканной материи и кожи. Их расшивали шелковыми узорами растительного орнамента, концы нередко обшивали красивой тесьмой, галуном, оторачивали мехом. Кожаные нарядные шалбар носили навыпуск.

Поверх рубахи мужчины надевали легкую распашную одежду — камзол средней длины. Камзолы шили из однотонных, темных тканей, реже пользовались полосатые или пестрые ткани. Они имели матерчатую подкладку, нередко утепленную тонким слоем шерсти.

Верхняя выходная одежда казахов различалась главным образом по материалу: халаты шили из ткани, плащи — из домотканного сукна и войлока, зимнюю одежду — из меха.

Одним из главных предметов одежды казаха был шапан — просторный длинный халат. Шапан шили из разнообразных тканей, легких и плотных, различных расцветок, но преимущественно однотонных или более темных. Внутри его утепляли слоем шерсти или ваты. Парадный шапан шили из бархата, украшали аппликацией, кистями, а также вышивкой золотом. Такой халат был частью гардероба багатых казахов.

Тон — нагольный тулуп – был обычным предметом одежды казахов в зимнее время. Шили его из дубленых овчин шерстью внутрь, зажиточные казахи — из шкур четырех-пятимесячных ягнят. На тон уходило 5-6 шкур взрослой овцы.

Очень были распространены в казахском костюме кожаные ремни. Одним из таких ремней был кисе. К длинному кисе прикреплялись особые подвески-сумочки для запаса пороха и пуль, ножны и табакерка. Их формы и расположение однотипны, что говорит о древности кисе. Нередко сам пояс и подвески украшались медными, посеребренными, реже – серебряными бляхами.

Интересно, что раньше казахи наголо брили головы и постоянно носили головные уборы.

Такыя — круглая матерчатая шапочка, была обязательной для ношения.

Широко были распространены и тюбетейки — они сшивались из двух основных частей: цилиндрического невысокого околыша и макушки. Тюбетейки обычно шили из сатина, но для нарядных тюбетеек использовался бархат, цветная строчка, вышивка золотом и серебром.

Калпак — летняя шляпа из тонкого белого войлока с узкой высокой тульей, закругленной или остроконечной макушкой, которую сшивали из двух одинаковых половин, нижние части отгибались, образуя широкие поля. Последние обшивали полосой черной или красной материи. Тулью украшали нашивкой цветного шнура или ткани по шву. Знатным людям колпак расшивали шелком; нередко его шили из бархата.

Борик — обычный головной убор, который носили в любое время года. Шили его на войлочной основе, снаружи покрытой тканью. Шапка имела форму длинного колпака. Нижнюю ее часть обшивали мехом пушных зверей, но часто использовалась и овчина.

Тымак — наиболее оригинальный головной убор, который носили в зимнее время. Тыкмак был необходимым атрибутом одежды для людей, которым приходилось подолгу находиться на открытом воздухе в условиях суровой непогоды. Благодаря своей форме он надежно защищает голову и шею. Тымак состоит из тульи и четырех больших лопастей, скроенных из войлока и крытых тканью. Лопасти шапки обшивались пушистым мехом.

Уже с сегодняшнего дня можно вновь увидеть эти колоритные наряды в нашей повседневной, современной жизни, и будем наслаждаться национальными костюмами все праздничные дни.