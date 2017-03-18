Наурыз: праздничная юрта внутри и снаружи

Какой же Наурыз обходится без богатой, украшенной юрты, где гостей ждут вкусные угощения и особый уют? Сегодня novoetv.kz ознакомимся с наследием кочевой культуры и непременным атрибутом национальных праздников.

Юрта – это уникальная архитектура, которая поражает своей простотой. Вы наверняка знаете поговорку «Все гениальное просто»? Так вот, это про юрту — удивительную и изысканную в своей простоте.

Дерево – Тал, которое мы знаем как иву – превращается в рейки и брусья. Рейки изгибаются, соединяются кожаной клёпкой крест–на–крест и получается кереге – складные стены юрты. Изгиб усиливает ребро жёсткости, а клёпки (из сыромятной кожи) позволяют растягивать и складывать стены. У казахов количеством кереге, или как их ещё называют, канат — крылья, принято определять размер юрты. Обычно трёх, четырёх, пяти или самая большая – двенадцатикрылая юрта. Круг кереге смыкается дверной рамой – босого. Босого состоит из четырёх отдельных частей: двух боковых, одной притолочной и порога. Четыре балки, благодаря пазам, собираются в раму перед установкой юрты. На раму подвешивается двустворчатая дверь – эшик.

Из брусьев изгибаются уыки – структурный элемент, создающий купол юрты. Именно их количеством принято измерять размер юрты у киргизов. Обычно говорят, что юрта на шестьдесят, или ,скажем, сто ууков.

И самый главный, центральный элемент – шанырак, или по-другому тундук – круг на вершине юрты. Символ родины и очага, который украшает флаги двух стран.

Вот и готов ажурный каркас юрты, состоящий из тундука (шанырака), ууков, кереге и эшика.

Кусты чия – исходный материал для травяной циновки. Чий – это циновка, которой покрывают кереге – стены юрты. На первый взгляд кажется, что эта циновка не несёт особой функциональной нагрузки, тем более что в монгольской юрте её вообще не используют и только лишь иногда ставят снаружи. В жару она может служить летней стенкой, для чего подгибают войлок, и сквозь чий сквозит ветерок, приносящий приятную прохладу. Но можно предложить и другую версию происхождения чия. Кстати, растение чий, из которого делается циновка, в Индии считается священным — из него делают подстилки для садханы, пуджи, молитвы.

Многовековая традиция определяет также процесс превращения овечьей шерсти в войлок, кошму, или как его ещё называют – кииз. Из войлока выкраиваются боковые покрытия юрты – туурдук, и кошмы покрывающие купол юрты – узук. Тёплые шерстяные стены и крыша кочевого дома. Пол юрты выстилается или войлоком, раскрашенным цветным традиционным орнаментом – ала-кииз, что переводится как пёстрый войлок, или сшитым из кусков войлока разного цвета – ширдак.

Кошма, которую традиционно используют для покрытия юрты, бывает разного цвета, это зависит от вида животных, которых разводят в данном регионе. В Тибете это чаще яки, поэтому традиционно юрты покрыты черной кошмой, у тюркских народов это бараны, поэтому кошма серая и белая, но может быть и чёрная. Реже кошму делают из верблюжьей шерсти.

Войлок является экологически чистым сырьем, удерживает прохладу в жаркий день и тепло в прохладную ночь. Если в юрте топить, то в ней, как в валенке, очень тепло. В древности в середине юрты находился очаг, и тяга поднималась вверх к тундуку, за счет тяги и округлой формы юрты. Сегодня кочевые народы используют печи, где труба выводится наверх. Кошма защищает от ветра и непогоды, хотя и не абсолютно. Даже хорошая юрта выдерживает 3 дня проливного дождя, далее начинает течь.

И в древности, и сегодня юрту покрывали не только кошмой, но и материей и коврами. А уж украшение и внутреннее убранство юрты заслуживают отдельного рассказа.

Обставляли юрту в соответствии с представлениями о гармонии с миром и природой, и у каждого места в этом доме есть свое сакральное значение. Традиционные узоры — орнамент, покрывающий юрту снаружи и убранство внутри неё, тоже несут свою смысловую нагрузку. Торжественные или простые, яркие или нет, они как-бы показывают степень важности праздника и положение хозяина.

Сегодня юрта стала для нас не столько данью традиции, сколько своеобразной машиной времени — ведь она переносит нас во времена кочевников и диких, цветущих степей.