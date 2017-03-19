Наурыз: национальные игры

Празднование Наурыза всегда сопровождалось массовыми играми, традиционными скачками, развлечениями. Какие игры практикуются до сих пор — расскажет novoetv.kz!

У казахского народа есть очень много различных национальных игр, носящих чаще всего состязательный характер. Есть испытания и на силу, и на выносливость, и на смекалку, и на умение держаться в седле, и на меткость, и на быстроту реакции. В праздники массовые игры добавляют настроения отдыхающим и придают всем гуляньям колорит.

Раньше на Наурыз в аулах ставили качели «Алтыбакан». Сегодня эти качели также ставят практически у каждой юрты в дни празднования.

«Алтыбакан» — национальная игра, развлечение молодежи. Однако не маловажное значение имеют традиционные моменты воспитательного значения. Вечером вся молодежь аула, джигиты и девушки, за аулом сооружают «алтыбакан» (качели: алты — шесть, бакан — шест). Игра имеет огромное значение в познании искусства, взглядов молодежи, их взаимоотношений. На разные увеселения молодежи родители смотрят с негодованием, а на «алтыбакан» не имеют права не отпускать (особенно девушек). Здесь молодежь поет песни, играет в различные игры, и это веселье продолжается до полуночи. «Алтыбакан» — своеобразный развлекательный досуг

Самыми известными и любимыми в народе были игры «Айкыш-уйкыш» («Навстречу друг другу») и «Аудары-спек», во время которой джигиты перетягивали друг друга из седла.

Праздник Наурыз не обходился без состязаний в национальных видах спорта — казахша курес, тогуз кумалак, лошадиные скачки ( байга).

И не только юноши, но и девушки участвовали в играх. В народной забаве «Кыз-Куу» девушка вызывала джигита на состязание с условием, что если он победит, то приобретет право на ее руку и сердце, а если победит она, то джигит должен повиноваться ей и выполнять любые ее желания. В таких случаях Наурыз превращался в свадебные торжества.

Тысячи людей наблюдают за острыми соревнованиями слова акынов, за состязаниями в казахша курес, тогуз кумалак. Разнообразные представления и театральные сценки, представляющие национальные традиции и ритуалы, привлекают людей и учат их уважать свою культуру и родную землю, стремиться к сохранению мира и взаимопонимания между различными национальностями Казахстана. Праздничный концерт Ближе к вечеру начинается айтыс — словесное состязание акынов в сопровождении домбры. Все поют песни, танцуют, веселятся и играют в национальные игры.