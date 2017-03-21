Наурыз: музыкальные инструменты казахов

Что же ещё может создать ту неповторимую атмосферу праздника и национального колорита, как не музыка? А в жизни казахского народа музыка — просто неотъемлемая часть. Игрой на домбре или саз сырнай сопровождались тихие домашние вечера и веселые праздники. Novoetv.kz напомнит вам все о казахских национальных музыкальных инструментах.

Особенно распространены струнные казахские инструменты. Их звучание и способ игры настолько универсальны, что до сих пор они не теряют своей популярности.

Домбра – самый любимый и самый распространенный щипковый казахский музыкальный инструмент, изготовленный из цельного дерева, чаще всего двухструнный. Существуют два приема игры на домбре — путем удара по струнам всеми пальцами рук и пощипыванием струн. В руках опытного исполнителя домбра способна передать все оттенки состояния души и переживаний человека. Не случайно свое мудрое решение бии озвучивали, взяв в руки домбру. Влюбленные юноши в звуках домбры видели лучезарность красавиц и слышали перезвон кос-алки – серег и шолпы, вплетенных в косы любимых.

Кобыз — древний казахский смычковый, струнный музыкальный инструмент, изготовленный из цельного дерева и имеющего форму ковша. Наши предки верили, что на звуки кобыза, имитирующего голоса зверей и птиц, слетаются аруахи – духи предков. А сотворил кобыз, по преданиям казахов, известный жырау-сказитель, покровитель поэтов и музыкантов, баксы Коркыт-ата.

Жетиген — казахский музыкальный инструмент, имеющий выт янутый прямоугольный деревянный корпус с семью струнами из конского волоса. Жетыген напоминает гусли. История его связана с древней легендой о старике, потерявшем в джут семерых сыновей. У битый горем старец выдолбил кусок иссохшего дерева, натянул на него струну и исполнил свой первый кюй “Карагым” (“Родной мой”).

Затем последовали новые кюи – послесмертные посвящения другим сыновьям. С созданием каждого нового кюя на инструмент натягивалась новая струна. Семь сыновей, семь струн, семь кюев… Эти импровизированные мелодии дошли до нас в форме инструментальных пьес-кюев под общим названием “Жетыгеннын жетеуы” (“Семь кюев жетыгена”).В настоящее время жетыген используется, как солирующий и аккомпанирующий инструмент в народных оркестрах и ансамблях.

Духовые казахские музыкальные инструменты — вторые по распространенности в быту, однако очень интересны в своем разнообразии.

Керней — старинный духовой казахский музыкальный инструмент, поддерживающий боевой дух воинов во время сражений.

Сыбызгы — широко распространенный казахский музыкальный инструмент в народном быту. Изготавливался из камыша, дерева, реже из металла, в виде двух деревянных желобков, скрепляемых нитью полыми сторонами.

Саз сырнай — старинный духовой казахский музыкальный инструмент. В 1971 г. при раскопках сожженного в XIII в. древнего города Отрара был найден «предмет величиной с гусиное яйцо с двумя отверстиями по бокам». Это был саз сырнай. Сегодня его тембр — мягкий и теплый, способный передать радость и печаль, пение птиц и завывание степного ветра, стал одним из символов исконно национального искусства. Заслуга возрождения саз сырная, как и других древних казахских инструментов, принадлежит Болату Сарыбаеву — исследователю и собирателю казахских музыкальных инструментов, профессору, преподавателю Государственной Казахской консерватории им. Курмангазы.

Инструменты не столь распространенные сегодня, но бывшие значимыми в былое время — это ударные казахские музыкальные инструменты.

Дангыра — древний ударный казахский музыкальный инструмент. Она представляла собой бубен: ободок, обтянутый с одной стороны кожей, внутри которого были навешаны металлические цепочки, колечки и пластинки. В древности магические обряды шаманов не обходились без дангыры.

Дабыл и даулпаз — казахский национальный ударный инструмент типа литавры. Представляет собой ободок с рукояткой, обтянутый с двух сторон кожей. Один из вариантов дабыла имеет медный шлемовидный корпус. Диаметр инструмента — около 30 см. Внешний вид дабыла напоминает сковороду. Дабыл обладает громким звуком и в прошлом использовался для подачи военных сигналов, например, сигнала атаки. В древности у казахов были широко распространены ударные инструменты — дабыл, дауылпаз и шындауыл, которые также применялись при охоте, во время религиозных обрядов, при извещении о предстоящих кочёвках. Традиционно на дабыле играли руками или нагайкой. В настоящее время существует два типа оркестровых дабылов: малый с деревянным корпусом и большой с медным корпусом. Большой дабыл имеет винтовой механизм настройки. На современных инструментах играют деревянными колотушками с мягкими наконечниками.