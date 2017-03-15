Наурыз: история праздника

Вот и приближается главный праздник прихода весны, восточный новый год и пора обновления природы — долгожданный Наурыз! И в преддверии этого события novoetv.kz расскажет Вам всё об одном из древних праздников планеты.

Наурыз – в переводе с фарси означает «Новый год». Само название праздника состоит из двух древнеиранских слов «ноу» (новый) и «роуз» (день). Многие античные и средневековые историки пишут об этом великом празднике — «обновление природы» . Наурыз — это главный праздник у многих народов Азии, отмечаемый уже более пяти тысяч лет. Празднование Наурыза имеет языческие корни, это праздник поклонения природе. В день празднования небесные светила после годичного круговорота приходят на точки своего первоначального пребывания и начинают новый путь. Этому событию придают особый, почти оккультный смысл — ведь Наурыз совпадает с днем весеннего равноденствия — 22 марта. В этот день особо бурно растет трава, набухают почки на деревьях, проходят первые дожди. В старину до прихода Наурыза люди приводили свои дома и хозяйство в порядок, в честь праздника сажали деревья, цветы.

У казахов Наурыз называли ещё и «Улыстын улы куни», что в переводе на русский означает «Великий день народа». Кстати, словом «Наурыз» у казахов называется не только сам праздник, но и весь месяц март. Интересно и то, что мальчиков, рожденных в этот день, называли Наурызбаями или Наурызбеками, а девочек – Наурыз или Наурызгуль.

Когда празднуют Наурыз, наличие цифры «7» является обязательным — она заключает в себе 7 дней недели — временные единицы бесконечности Вселенной: напротив аксакала (белобородый старик) должны быть поставлены 7 чаш с традиционным напитком наурыз-коже. Каждый должен посетить 7 домов и пригласить 7 гостей.

По мифологическим представлениям казахов накануне дня праздника Наурыз по земле ходит счастье, поэтому ночь, накануне праздника называли ночью счастья, то есть Наурыз это день прихода на землю добра, света, когда расцветают цветы, начинают петь птицы, степь покрывается сочной зеленой травой, начинают течь ручьи, на Землю спускается Новый год. Наурыз — это день, когда на земле устанавливается добро.

Праздничный дастархан накрывался в каждом жилище. До и после трапезы говорили слово в честь предков. Затем старший по возрасту давал благословение (бата) на то, чтобы год был благополучным. Огромный котел для наурыз коже символизировал единство.

Праздник Наурыз всегда сопровождался массовым весельем. Молодежь собиралась у качелей — алтыбакан. Все пели, танцевали, играли в национальные игры. Также на Наурыз устраивались айтысы, где в своем мастерстве соревновались акыны — поэты-певцы-импровизаторы.

В Казахстане Наурыз не праздновался всенародно с 1926 года по 1988 год. Но с 2001 года этот весенний и яркий праздник был объявлен государственным, а с 2009 года праздник отмечается 3 дня подряд, начиная с 21 марта. Эти три дня в Казахстане объявлены нерабочими, всюду ставят юрты и открывают свои двери и сердца для гостей.