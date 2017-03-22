Национальную одежду Казахстана показали в Китае

В Пекине прошел торжественный прием по случаю празднования Наурыза, который был организован секретариатом Шанхайской организации сотрудничества совместно с посольствами государств-членов ШОС, передает Today.kz.

«Во всех государствах-членах ШОС с особой торжественностью и эмоциональным подъемом встречают Наурыз. Это праздник с богатейшей древней историей и вечно молодой энергией, включенный ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. Наурыз — это свет разума и призыв к единению, укреплению дружбы между людьми и народами, добрососедства и развития сотрудничества во имя мира и процветания. Мирный и созидательный дух Наурыза глубоко созвучен «шанхайскому духу» и ценностям, заложенным в Хартии ШОС», — отметил генеральный секретарь организации Рашид Алимов.

На мероприятии прошла дегустация традиционных праздничных блюд кухни стран ШОС, приготовленных сотрудниками посольств государств-членов организации в КНР.

В рамках мероприятия состоялся показ национальной одежды народов Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Отметим, что в сентябре 2009 года праздник Наурыз был включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.