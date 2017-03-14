Национальная лига потребителей: что не так с мобильной связью

Глава Национальной лиги потребителей Светлана Романовская сообщает, что в Казахстане невозможно проверить качество Интернета и связи, предоставляемые мобильными операторами.

«Мы не понимаем, какого качества должен быть Интернет. Нам говорят: мегабайты, там еще что-то… А как это ощутить? Какого качества должен быть? Мы хотим, чтобы операторы брали деньги с потребителей обоснованно и понятно расписали объем, качество, безопасность своих услуг, — передает Tengrinews.kz слова председателя правления РОО «Национальная лига потребителей» Светланы Романовской. — Здесь проблема в том, что у нас нет доказательной базы, инструмента, который мог бы доказать, качественно или некачественно предоставляют услуги. Сейчас мы обратились и в парламент, и правительство с просьбой создать нам эти инструменты. Создали госорган по защите прав в этой сфере, которые ходят только, проверяют антенны на безопасность. По поводу качества — нет».

В Национальную лигу потребителей за 2016-2017 годы поступило более 8000 жалоб на качество услуг операторов мобильной связи. По словам правозащитницы, все проблемы решались в досудебном порядке.

«Недавно у нас была жалоба, за три минуты было списано больше 8000 тенге за Интернет. И начали ссылаться на то, что неправильным тарифом пользовались, но мы добились, чтобы деньги вернули. Случаев с прерыванием связи очень много. С этим мы еще будем работать, наберем доказательную базу», — рассказала Романовская.

По словам правозащитницы, представители операторов мобильной связи говорят, что потребители сами безграмотны, поскольку пользуются устаревшими или невыгодными для них тарифными планами. Романовская считает, что это происходит из-за того, что сами услугодатели не предоставляют понятную для абонентов информацию о новых тарифах.

«Операторы говорят, что предупреждают своих абонентов. Например, по роумингу: при въезде в другую страну на телефон приходит сообщение с тарифами, которые могут быть дешевле стандартных. Но никто не заходит, никто не интересуется», — пояснила Романовская.

В договорах с абонентами операторы пишут, что не несут ответственность в случаях, когда предоставляют услуги совместно с другими компаниями. В случаях, когда возникает ухудшение качества Интернета или связи, операторы ссылаются на договор и говорят, что проблема не на их стороне, а у какого-то предприятия, с которым они сотрудничают. Правозащитница считает, что это незаконно.

«Они несут ответственность. С кем у нас заключен договор, тот и несет ответственность. Уже в регрессном порядке пусть сами на своего поставщика и подают. Мы имеем взаимоотношения с теми, кому платим деньги. Остальное нас не волнует. От того, что они так говорят, — это тоже рассчитано на то, что мы им верим. На самом деле это противоречит законодательству», — объяснила Романовская.

Кроме этого, Романовская заявила, что операторы нарушают право на защиту персональных данных абонентов:

«Мы сейчас претензию отправили к одному провайдеру, еще не получили ответ. Мы увидели нарушения не просто прав потребителей, а человека. Оказывается, у этого провайдера 50 или более дочек, и они говорят, что вот эти дочки имеют право использовать наши личные данные. У нас есть закон, который защищает наши личные данные. Причем операторы используют персональные данные на свое усмотрение. С тысячами абонентами заключен подобный договор. Никто из потребителей на это не обратил внимание».

Романовская добавила, что в течение года Лига потребителей будет проверять качество предоставляемых услуг операторами мобильной связи.