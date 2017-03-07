На развитие Темиртау в этом году будет затрачено на 4 мрд больше, чем в прошлом году

Городской бюджет Темиртау составил более 12 миллиардов тенге, передает канат «ТТК». На эти деньги в городе отремонтируют дороги, выплатят пособия и вплотную займутся детским образованием.

2017 год станет для темиртаусцев самым многообещающим, ведь, согласно решению руководства города и области, в этом году из темиртауской казны не будут производиться изъятия, а вся сумма, собранная местными налогоплательщиками, в полном объеме пойдет на нужды города.

А это более 12 миллиардов 27 миллионов тенге. Из этих денег более 60% депутаты направят на социальную сферу, из них половину — на образование.

Особое внимание власти города в этом году уделят ремонту дорог. Всего выбрано 8 трасс, по мнению чиновников, больше всего нуждающихся в ремонте. Общая их протяженность составляет более 37 километров. На эти цели выделяется просто колоссальная сумма — 2 миллиарда тенге, из них больше половины направят из областного бюджета. Так же в этом году власти города наконец займутся ремонтом внутриквартальных дорог.

Большое внимание в 2017 году будет уделено социальной помощи населению. Так, ко Дню Победы ветеранам войны выдадут премии размером 150 000 тенге. Узники концлагерей, блокадники и труженики тыла к 9 мая получат более скромную сумму — 10 000 тенге.

Без материальной помощи не останутся чернобыльцы и ветераны войны в Афганистане — им будет выделено по 5 000 тенге. А ко Дню конституции около 6,5 тысяч инвалидов города получат по 3 000 тенге. Столько же ко Дню первого президента получат и темиртауские пенсионеры.