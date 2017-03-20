Минздрав напоминает: следите за гигиеной во время Наурыза

Министерство здравоохранения Казахстан рекомендует соблюдать все правила гигиены для недопущения массового отравления в период празднования Наурыз мейрамы, передает ИА «NewTimes.kz».

«С наступлением весны казахстанцы традиционно стараются накрыть стол с разнообразным ассортиментом блюд: начиная от множества национальных блюд до салатов и кондитерских изделий с кремом, однако, если не придерживаться правил гигиены, то праздничное застолье может быть омрачено пищевым отравлением. В этой связи, в период празднования Наурыз и дни отдыха, связанных с данным праздником, еще раз напоминаем о соблюдении необходимых правил гигиены для недопущения отравления», — говорит главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин.

Необходимо соблюдать сроки их хранения и потребления при приготовлении блюд к праздничному столу, не допускать совместное хранение сырых и готовых блюд, а при малейшем подозрении на недоброкачественность — исключить из употребления, особенно оставшиеся после вчерашнего стола. Наибольшую опасность, отметил Бекшин, представляют готовые блюда из мяса птицы, блюда с добавлением яиц, заправленные майонезом и сметаной салаты,а так же торты, пирожные и другие изделия с кремом.

При покупке спрашивайте документы, подтверждающие качество и безопасность пищевой продукции, обращайте внимание на условия их реализации и хранения, указанные на маркировке.

Минздрав призывает руководителей ресторанов, кафе и продовольственных магазинов обратить внимание на вопросы профилактики пищевых отравлений в дни празднования Наурыз. Персоналом должны соблюдаться правила личной гигиены, допускается к работе персонал, прошедший медосмотр.