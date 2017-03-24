Машина с людьми ушла под лед на озере Балхаш

В салоне автомобиля находилось 4 человека, тело одного из рыбаков не найдено до сих пор. Поисками занимаются водолазы.

Четверо рыбаков провалились под лёд на озере Балхаш в Карагандинской области, один из которых, по предварительным данным, утонул, пишет inform.kz.

ЧП произошло в 2 километрах от города Балхаш. Водитель автомобиля Nissan Terrano выехал на лёд озера Балхаш. Помимо него в салоне находилось трое пассажиров. Лёд не выдержал, и машина с людьми провалилась под лёд и пошла ко дну. Выбраться из воды на поверхность троим мужчинам помог четвёртый, а сам остался внутри машины.

«Он вытолкал из тонувшей машины пассажиров и водителя, а сам остался в салоне. Мужчины выбрались на лёд, но четвёртый пассажир так и не выбрался», – рассказала супруга одного из рыбаков Татьяна Иванова.

Тело мужчины, по данным департамента по ЧС Карагандинской области, не найдено. В салоне машины его нет. Поиски ведут водолазы, для работы которых задействована необходимая техника.