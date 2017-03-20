«Красота спасет мир!»: благотворительный показ в Караганде

8 апреля в Sky cafe пройдёт показ дизайнерской одежды под девизом «Красота спасет мир!» Все вырученные средства пойдут в помощь маленького бойца Асада, страдающего ДЦП, передает novoetv.kz.

Вечерние модели платьев и аксессуаров будут участвовать в благотворительной выставке. А 9 апреля все желающие смогут приобрести понравившиеся изделия по очень доступным ценам.

Наверняка у каждой девушки в гардеробе есть вечернее платье, которое она надевала максимум 1-2 раза. Сбор таких изделий, а также бижутерии, аксессуаров в вечерней тематике проводят организаторы предстоящего благотворительного показа. На сегодняшний день малыш Асад, ради которого и устраивают показ, борется со сложным заболеванием — ДЦП.

Ему необходима реабилитация в Китае, в Cerebral Palsy Rehabilitation с 30 мая 2017 года по 27 Марта 2018-го. Сумма к сбору — 45 620 долларов. Всех небезразличных карагандинцев и гостей города приглашают поддержать мероприятие и принять в нем непосредственное участие. Рекомендуемая оплата за участие составляет 15000 тенге, но если у вас есть возможность оказать поддержку большей суммой, то Вы можете это сделать. Также если вы не располагаете подобной суммой, но хотели бы поддержать акцию, организаторы будут рады видеть вас в качестве участников. Все вырученные средства пойдут на счёт Асада.

Для участия просьба связаться с координаторами:

Максим +7 (701) 427-41-83

Ирина + 7 (701) 214 -10-77

Самые быстрые способы помочь малышу-бойцу Асаду:

💳номер карты Halyk bank:

4390 8782 4537 3526

Iban:KZ22 6010 0020 0853 3243

💳номер карты KAZKOM:

4003 0327 7271 8039

Iban:KZ67 9260 15PN 0261 0921

💳номер карты Сбербанк России:

4263 4339 9248 6065

Iban:KZ13 914C P398 1541 6731

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Омаров Алибек (брат)

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✅Яндекс кошелек: 410013775661524

✅Paypal: run.assad.run@gmail.com