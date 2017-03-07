Конкурс «Тотальный корреспондент» состоится в Караганде

Штаб Тотального диктанта в Караганде совместно с каналом «Новое телевидение» и газетой «Новый вестник» объявляет конкурс «Тотальный корреспондент» для блогеров и пользователей социальных сетей.

Цель конкурса — заинтересовать как можно больше людей, рассказать о Тотальном диктанте, а так же найти таланты в области народной журналистики и привлечь их к работе в команде Тотального Диктанта.

Условия для конкурсантов следующие: нужно будет разместить сообщений о двух событиях Тотального диктанта в Караганде. Под прицелом журналистов будут пресс-конференция, которая пройдёт 17 марта, и сам диктант, который будут писать 8 апреля. Разместить статьи участникам предстоит на своих страничках в соц.сетях.

Номинации всего 4: Текстовый репортаж, Фоторепортаж, Видеорепортаж и Видеоблог.

Все подробности можно узнать в Положении о конкурсе, которое находится в группе ВКонтакте.

Контакты Штаба Тотального диктанта в Караганде:

+77017700487, +77712853940 с WA (пн-пт, 10-18ч)

karaganda@totaldict.ru

http://totaldict.ru

https://vk.com/totaldictkaraganda

www.instagram.com/totaldictkaraganda