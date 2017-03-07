Конкурс «Тотальный корреспондент» состоится в Караганде

Штаб Тотального диктанта в Караганде совместно с каналом «Новое телевидение» и газетой «Новый вестник» объявляет конкурс «Тотальный корреспондент» для блогеров и пользователей социальных сетей.
Цель конкурса — заинтересовать как можно больше людей, рассказать о Тотальном диктанте, а так же найти таланты в области народной журналистики и привлечь их к работе в команде Тотального Диктанта.
Условия для конкурсантов следующие: нужно будет разместить сообщений о двух событиях Тотального диктанта в Караганде. Под прицелом журналистов будут пресс-конференция, которая пройдёт 17 марта, и сам диктант, который будут писать 8 апреля. Разместить статьи участникам предстоит на своих страничках в соц.сетях.
Номинации всего 4: Текстовый репортаж, Фоторепортаж, Видеорепортаж и Видеоблог.
Все подробности можно узнать в Положении о конкурсе, которое находится в группе ВКонтакте.
Контакты Штаба Тотального диктанта в Караганде:
+77017700487, +77712853940 с WA (пн-пт, 10-18ч)
karaganda@totaldict.ru
http://totaldict.ru
https://vk.com/totaldictkaraganda
www.instagram.com/totaldictkaraganda