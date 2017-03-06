Кондуктора автобуса в Караганде уволили после инцидента с пассажиром

Кондуктор не поверила, что юноша-инвалид второй группы предъявил настоящий социальный билет.

В Караганде 16-летний подросток попал в реанимацию после того, как его выгнали из автобуса, сообщает «31 канал». Кондуктор не поверила, что юноша предъявил настоящий социальный билет.

Акжол Смагулов страдает диабетом и принимает по восемь инъекций инсулина в день. Несмотря на трудности, инвалид второй группы учится в колледже. На занятия парень ездит с социальным проездным. В тот день кондуктор заявила, что билет поддельный, и с бранью выдворила студента из автобуса. У Акжола поднялся уровень сахара в крови, он угодил в реанимацию.

«Все хотели там заплатить. Нет, она стояла, выходи, выходи. Зачем так делать? А если бы он умер там? Сейчас же никто ни на кого не смотрит! Когда в реанимацию попал, сразу сказали, стресс у него какой-то. Не из-за диеты», — говорит мама парня Салима Смагулова.

Женщина пожаловалась в автопарк, руководство организовало комиссию. Предполагаемая виновница Гульнара Балтабаева уверяет, что ее с кем-то спутали. Мол, она уже 20 лет работает в автопарке и старается не связываться с людьми, у которых социальный проездной. «Я живой человек, из плоти и крови, из нервов. Это единственный случай, когда я сорвалась, просто из-за того, что женщина стала показывать, что я выхватила билет. И вот так, и у меня нервы сдали», — говорит она. Однако руководство автопарка ей не поверило и уволило.

Салима Смагулова не сомневается, что ее сына обидела именно Гульнара Балтабаева, но пока требует простых извинений. В противном случае намерена обращаться за возмещением морального ущерба в суд.

Телеканал отмечает, что ранее в Караганде уже не раз высаживали детей в мороз или темное время суток за то, что те не могли заплатить. Четыре года назад упавшую в обморок пассажирку вынесли на остановку и оставили, не оказав помощи. А однажды водитель даже увез женщину с ребенком на окраину за то, что у нее не было денег.