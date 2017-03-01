Концерт «Её Величество Женщина» пройдет в Караганде

8 марта в АРТ-клубе «Sadre» в 19:00 пройдёт сборный концерт, посвященный таким улыбчивым и чарующим, разным и вдохновляющим — милым женщинам!

О грядущем мероприятии рассказали сегодняшние гости «ТЕКСрадио» и ТК «НовоеТелевидение» Владимир Вишняков и Калжан Темирбаев.

«Сборный концерт — это когда люди из разных коллективов, либо же просто отдельные певцы и музыканты собираются в одну компанию и делают программу, посвященную какому-либо празднику. Но в данном случае в данном случае — к 8 марта, Международному женскому дню. Программа будет называться «Ваше Величество Женщина», там выступит Калжан Темирбаев с классическим репертуаром, там будут Валерий Рогалев, ваш покорный слуга, Дмитрий Фисюк и много других талантов,» — делится организатор мероприятия Владимир Вишняков.

Зазвучит не только классика и стихи, но и рок-н-ролл, шутки, знаменитые песни с измененными текстами и, конечно, будет чувствоваться атмосфера весны.

Сам Владимир Вишняков — лауреат международных и республиканских конкурсов документальных фильмов, конкурсов телевизионных и радиопрограмм, лауреат международных фестивалей авторских песен. Своими произведениями Владимир так же поделится на весеннем концерте проекта «Творческая Среда».

Второй наш гость — Калжан Темирбаев — призер международного конкурса «Романсиада» среди профессионалов, участник концертов с карагандинским джаз-оркестром под управлением Игоря Андрейченко, участник концертов в проекте «Творческая Среда» и часто выступает и в других городах страны.

Это на генном уровне, и произошло само собой. Со слов моих родных, когда я был грудным ребенком, то засыпал под звуки пластинок Муслима Магмаева. И видимо, где-то на подкорке это сохранилось и откликнулось в таком виде. Свой репертуар отбирает по вкусу. Однако уходить от своего классического эстрадного репертуара Калжан не планирует.

Что такое проект «Творческая Среда»? Это место встречи творческой интеллигенции. Здесь встречаются музыканты, художники, поэты, артисты и все творческие люди, кому это интересно — то есть зрители. Самое необычное — что Вы можете, прийдя на концерт, попутно посмотреть выставку, фото или живопись, и пообщаться с близкими по интересу людьми.

В этом творческом клубе концерты проходят разножанровые — и блюз, и рок, и классика, и бардовские песни — каждому по вкусу.