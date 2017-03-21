Казгидромет: прогнозы на лето

Жаркое и засушливое лето прогнозируют казахстанские синоптики. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила директор РГП «Казгидромет» Марина Шмидт, передает Today.kz.

«Прогноз на предстоящее лето 2017 года: оно ожидается жарким, на один-два градуса выше климатической нормы, и преимущественно сухим. Исключения составят юг и юго-восток республики, где с частными северо-западными потоками ожидаются обильные грозовые осадки и в отдельных районах с выпадением града», — сообщила Марина Шмидт.

По словам специалиста, первый месяц осени прогнозируется прохладным, что жители северных и восточных регионов ощутят на себе уже в конце сентября. Но уже в октябре прогнозируют сухую и теплую погоду, называемую в народе «бабьим летом».

Ранее представитель РГП «Казгидромет» дала предварительные прогнозы на весну 2017 года в Казахстане.