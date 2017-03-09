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Казахстан занял 71 место в рейтинге лучших стран

Алтынай Сарсенбаева 3 часа назад Комментировать 6

Казахстан занял 71 место в рейтинге 80 лучших стран. Его каждый год составляет американское новостное издание US News & World Report. Государства оценивают по 65 характеристикам.

Лидер в списке — Швейцария. В первую десятку также вошли Канада, Великобритания, Германия, Япония, Швеция и США. Казахстан находится на предпоследнем месте среди соседей по СНГ – на 71 позиции. Ниже расположилась лишь Украина. Страны оценивали по росту экономики, уровню жизни населения, влиянию на мировой арене, развитию туристической отрасли и социальной сферы. Ну а потом аналитики спросили у 21 тысячи человек по всему миру, что они думают о том или ином государстве.

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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