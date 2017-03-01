Казахстан празднует День благодарности

В Казахстане 1 марта отмечают День благодарности.

15 января 2016 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал изменения в указ о профессиональных и иных праздниках в Казахстане.

Таким образом в стране появились два новых праздника — День благодарности и День геолога. Праздник День благодарности был учрежден по предложению Глава государства.

Выступая на сессии Ассамблеи народа Казахстана, Президент вспомнил, как целые народы были депортированы в нашу страну. Тогда в ходе выступления Назарбаев также рассказал, как и его семья приютила депортированных.

В этом году в Караганде пройдет сразу несколько мероприятий, посвященных новому празднику.

В ДК «Молодежный», что в Пришахтинске, пройдет торжественная встреча посвященная теме милосердия и благодарности. В этот же день в майкудукском доме культуры пройдет арт-фестиваль «Марафон благодарности». После этого там устроят флешмоб. В Сортировке, в ДК «Железнодорожников» состоится тематический час «Бір Отан – Бір отбасы».

Отметят новый праздник и в филиале городской библиотеки №5. Там пройдет информина «Сегодня — День благодарения!»

Кроме этого для всех желающих в торгово-развлекательных центрах планируют оборудовать фотозоны, так называемые «уголки дружбы».