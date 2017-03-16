Каркаралинск очистили от снега после популярного видео с коровами (Видео)

Исчезающие в норе под снегом коровы помогли привлечь внимание к проблеме жителей Каркаралинска, пишет informburo.kz

Каркаралинск в Карагандинской области очистили от снега после того, как видео с исчезающими в норе под снегом коровами стало популярным в Сети. Об этом пользователь Facebook Хамида Айткалиева сообщила на своей странице в социальной сети.

«На днях я выложила видео с каркаралинскими коровами. Не думала, что видео вызовет такой ажиотаж. Я получила огромное количество сообщений, половину которых увидела только сегодня. Видео мне прислали бизнесмены из Караганды, которые хотели привлечь внимание к проблеме жителей села Каркаралинск. Сегодня они мне сообщили, что снег вычищен», – написала она.

Видеоролик, где коровы исчезают в норе под снегом, стал популярным в интернете. Сарай в Каркаралинске оказался так заметён снегом, что его крыша была еле видна, а коровам приходилось буквально нырять в нору под сугробами.

Месяц назад на похожую ситуацию жаловались жители села Буркитти Каркаралинского района. На видеоролике житель села рассказал, как им приходится передвигаться по населённому пункту через туннели в снегу.

«В этом году столько снега. Когда потеплеет, наши дома затопят. С шести утра каждый день то и дело, что чистим снег. Вот через эти туннели ходим в магазин. Дороги нет. Никто не чистит снег», — рассказал пенсионер.

По его словам, местные жители не раз пытались попросить помощи у акима села. Однако, по словам мужчины, он не может застать его на рабочем месте.

«Нам всегда говорят, что он в Каркаралинске. Не знаю, аким нашего села он или Каркаралинска?» – возмутился пенсионер.

Мужчина также показал, что его сарай остался полностью заметённым снегом. По его словам, высота сарая составляет три метра.