Карагандинский ХК «Сарыарка» в первой серии 1/4 плей-офф ВХЛ обыграл «Зауралье»

«Сарыарка» — «Зауралье» 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). Таким образом счет в серии 1:0.

В первом матче карагандинский хоккейный клуб «Сарыарка» одержал победу над «Зауралье» и вышел вперёд в серии четвертьфинала плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает пресс-служба клуба.

«Сарыарка» — «Зауралье» 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). Таким образом счет в серии 1:0.

Шайбы:

1:0 — 19:06 Ломако (Анисин, Сарваров). В равенстве

2:0 — 20:19 Смольянинов. В равенстве

3:0 — 52:09 Сарваров (Орлов, Груздев). В меньшинстве

3:1 — 57:5 Сулимов (Первухин). В равенстве

Вратари: Перетягин — Гафиуллин (00:00 — 20:19) — Подъяпольский (20:19 — 60:00)

Статистика матча: Броски: 37-25 ; Броски в створ: 28-17 ;

Вбрасывания: 33-17 ; Штраф: 4-10

Главный тренер ХК «Сарыарка» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу: «В какой-то мере гол в раздевалку и ещё один на первой минуте второго периода всё решили. Ведя в счёте 2:0 довели до победы – сыграли правильно. Во втором и третьем периоде сделали акцент на оборону и контратаки, сыграть по возможности реактивно. То что, довели до победы – это радует. Готовимся к следующей игре».

Второй матч серии пройдёт на льду «Караганды-Арена» сегодня, 13 марта в 19:00.