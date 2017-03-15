Карагандинцев приглашают на предпраздничные ярмарки

Перед Наурызом по всей Караганде начнут действовать сельскохозяйственные ярмарки.

Пресс-служба акимата Карагандинской области сообщает, что всех жителей города приглашают 18 марта на площадь возле торгового центра «Гринмарт», коммунального рынка «Гасыр», магазина «Юбилейный», торгового дома «Орталык» в Пришахтинске, магазина «Феникс» в Сортировке и торгового дома «Сарыарка».

Здесь можно будет купить мясо, молочные продукты, овощи по ценам на 15-20 процентов ниже среднерыночных.

Ярмарки продолжатся с 1 апреля до 27 мая и будут проходить каждую неделю.