Как пройдет празднование Международного Женского дня в Караганде

Редакция novoetv.kz предлагает вашему вниманию подборку мероприятий, которые запланированы в честь Международного Женского дня в Караганде.



Именно в этот весенний праздник каждый из нас вспоминает о том, насколько значимы в нашей жизни женщины. В этот радостный день поздравить хочется не только самых близких и родных дам, но и просто всех женщин, каждая из которых обладает своим особенным очарованием.

В Караганде к Международном Женскому дню запланирован ряд праздничных мероприятий, которые начнутся уже сегодня — 6 марта: в филиале библиотеки №11 запланирована литературная композиция «Өмірдің иесі сен, ғазиз Ана». В актовом зале КГМУ состоится торжественное собрание и праздничный концерт «Весеннее настроение», в КарГТУ запланирован университетский конкурс «100 лучших женщин КарГТУ», а в КЭУ торжественное собрание коллектива университета и студенческой молодежи «Жер жұмағы-ана!». Во Дворце детей и юношества подготовили праздничную концертную программу «Мамин день!», посвященный Международному женскому дню с участием родителей воспитанников семейного учебно-образовательного комплекса.

Также сегодня пройдет адресное поздравление на дому «Әлемнің жарығын сыйладың сен маған» и «Сұлу қыз, ару әйел, асыл ана».

7 марта поздравят одиноких пенсионеров, обслуживаемых на дому. В кафе «Каллиостро», «У Иваныча», «Зодиак» и «Моряк» запланирован праздничный обед «Мерекеңмен қасиетті аналар». В этот же день Областной русский драматический театр имени Станиславского покажет спектакль «Журавль в небе» с лицами старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями. В филиале библиотеки №6 состоится литературный вечер «Әлемнің жарығын сыйлаған біз үшін», а филиале №11 галерея творческих работ «Моя мама лучше всех!». В ДК «Нового Майкудука» пройдет праздничная концертная программа «Көктемгі әуен!».

8 марта в ДК «Молодежный» запланирован праздничный концерт «Для наших мам и бабушек- любовь, цветы, весна!». В ДК «Железнодорожников» праздничная программа «Ана өмір гүлі!». В зоопарке пройдет конкурс «Самая заботливая мама!» и конкурс рисунков «Самая лучшая мама на свете!».

По информации пресс-службы акимата Караганды.