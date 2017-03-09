К празднику Наурыз запустят дополнительные поезда по направлению в Алматы

Из-за ожидаемого спроса в праздничные дни АО «Пассажирские перевозки» назначило несколько дополнительных поездов, сообщили в пресс-службе компании.

Перевозчик готовится к большому пассажиропотоку в праздничные дни.

Дополнительные поезда назначены по следующим маршрутам:

• №154/153 сообщением «Астана-Алматы», отправлением из Астаны 18 марта, прибытием Алматы 19 марта в одном направлении;

• №157/158 сообщением «Алматы-2-Астана», отправлением из Алматы 18 марта, из Астаны 19 марта на один рейс;

• №160/159 сообщением «Алматы-Павлодар», отправлением из Алматы 19 марта, прибытием Павлодар 21 марта в одном направлении.

• №155/156 сообщением «Алматы-2-Арысь-1» отправлением из Fлматы 17 марта, из Арысь 18 марта на один рейс.

Напомним, что Наурыз в Казахстане отмечается с 21 по 23 марта включительно. В этом году в связи с тем, что Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев подписал постановление Правительства о переносе дней отдыха, 18 марта — суббота будет рабочей, далее 19 марта — воскресенье, 20 марта — понедельник, 21 марта — вторник, 22 марта — среда и 23 марта — четверг — будут выходными. 24 марта — пятница — рабочий день и потом нас снова ждут два выходных (суббота и воскресенье) — 25 и 26 марта.