Из Балхаша снова летают самолеты

В Балхаше возобновляются междугородние перелеты. Первый в этом году рейс намечен на следующее воскресенье, 26 марта. Из городского аэропорта жители могут отправиться в Алматы и Астану.

После почти трехмесячного затишья в небе на Балхашем снова появятся самолеты, сообщает orken-media.kz.

С нового года шел тендер и только сейчас определился авиаперевозчик. Им стала шымкентская компания «Южное небо». Расписание осталось без изменений. Рейсы будут отправляться через день – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Не поднялась и стоимость билета. Добраться в Алматы и Астану можно за 14 тыс тенге.

Расписание авиарейсов г. Балхаш (26.03.2017 – 01.05.2017 гг.)

Дни отправки Маршрут Время отправки, ч Стоимость билета, тг.

пн, ср, пт, вс Алматы-Балхаш 09:10 14 000

пн, ср, пт, вс Балхаш-Астана 11:15 14 000

пн, ср, пт, вс Астана-Балхаш 13:45 14 000

пн, ср, пт, вс Балхаш-Алматы 15:45 14 000