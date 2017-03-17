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Из Балхаша снова летают самолеты

Алтынай Сарсенбаева 5 часов назад Комментировать 9

В Балхаше возобновляются междугородние перелеты. Первый в этом году рейс намечен на следующее воскресенье, 26 марта. Из городского аэропорта жители могут отправиться в Алматы и Астану.

После почти трехмесячного затишья в небе на Балхашем снова появятся самолеты, сообщает orken-media.kz.

С нового года шел тендер и только сейчас определился авиаперевозчик. Им стала шымкентская компания «Южное небо». Расписание осталось без изменений. Рейсы будут отправляться через день – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Не поднялась и стоимость билета. Добраться в Алматы и Астану можно за 14 тыс тенге.

Расписание авиарейсов г. Балхаш (26.03.2017 – 01.05.2017 гг.)

Дни отправки      Маршрут                  Время отправки, ч     Стоимость билета, тг.
пн, ср, пт, вс         Алматы-Балхаш             09:10                               14 000
пн, ср, пт, вс         Балхаш-Астана               11:15                                 14 000
пн, ср, пт, вс         Астана-Балхаш               13:45                                14 000
пн, ср, пт, вс         Балхаш-Алматы             15:45                                14 000

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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