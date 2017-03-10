Имеющий четырех жен карагандинец рассказал, что делает 8 марта

Житель Шетского района Карагандинской области Куаныш Ханторе, состоящий в браке с четырьмя женщинами, рассказал порталу Baq.kz, как поздравлял своих жен с 8 марта.

Мужчина, разменявший пятый десяток, сообщил, что первый раз женился в 1986 году в возрасте 22 лет. Сейчас от старшей жены у него шестеро детей.

На второй брак Куаныш решился в 2001 году. Несмотря на негативную реакцию со стороны родственников, он выбрал девушку на 17 лет моложе него. От второй жены он также стал отцом шестерых детей.

В районном центре отец семейства построил большой и просторный дом, где поселился вместе с двумя женами и детьми.

В 2006 году Куаныш, совершив обряд неке, взял в жены овдовевшую женщину, которая осталась одна с четырьмя детьми на руках. Их мужчина взял на воспитание. В те годы, он, открыв крестьянское хозяйство, занялся животноводством.

В 2014 году четвертой супругой Куаныша Хамитулы стала оставшаяся вдовой жена друга с двумя детьми на руках. Четвертая жена поселилась в соседнем селе.

Сам Куаныш Ханторе, пишет издание, уважаемый и почетный гражданин своего района. Знакомые и родные знают его, как спокойного по характеру мужчину и надежного семьянина.

Накануне международного женского дня Куаныш-ага поделился с журналистами, какие подарки он подготовил своим женам.

«Целью этого праздника является хорошее настроение женщины. Нужно проявить внимание и почет. В первую очередь, я дарю своим женам тепло. Они матери моих детей, хранительницы очага, матери народа, поэтому стараюсь по особенному их поздравить», — сказал собеседник издания.

Всего у Куаныша Ханторе от четырех жен 16 детей и 20 внуков. Мужчина уверяет, что его внимания и любви хватает не только женам и детям, но и близким и родным. Кстати, 89-летняя мама Куаныша живет вместе с сыном и снохами.