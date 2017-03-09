Гороскоп 9 марта

Овны — Если вам что-то не нравится, то вовсе не обязательно это терпеть. Вы – хозяин своей жизни: за все события, которые в ней происходят, ответственны также вы.

Тельцы — Если вы чувствуете, что ваш избранник или деловой партнер не на одной с вами ноге, то разберитесь в ситуации, пока вы не слишком друг от друга отдалились.



Близнецы — Возможно, вам предложат командировку в теплую страну или перевод по карьерной лестнице на более выгодных для вас условиях.

Раки — Помните, что вы свободный человек со своим независимым мнением. Не делайте то, против чего протестует ваш внутренний голос.

Львы — Ваши близкие люди будут на редкость откровенны, возможны «семейные» консультации с вами насчет тех или иных вопросов.

Девы — Не позволяйте эмоциям влиять на ваши суждения, оставайтесь холодным в своих размышлениях. Не принимайте необдуманных советов и не выносите скоропалительных вердиктов.

Весы — Уделите внимание своим родителям или близким родственникам, которые старше вас. Навестите их или пригласите к себе в гости.



Скорпионы — Служебные разногласия не должны вызывать у вас агрессии: будьте терпеливы, мягко реагируйте на критику.



Стрельцы — Не путайте любовь с дружбой, иначе потеряете и то, и другое. Может так случиться, что Стрельцы почувствует необыкновенное влечение к тому, кого давно считают другом.

Козероги — Если у вас что-то упрямо не желает клеиться и ладиться, возможно, сама жизнь вам указывает на то, что пора оставить бесполезное занятие.

Водолеи — Оставайтесь честными с собой и другими. Если человек вам не нравится, не скрывайте этого и не давайте ложных надежд.



Рыбы — Если вас просят сделать что-то, совершенно не обременяющее вас, то не отказывайте.