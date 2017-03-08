Гороскоп 8 марта

Овны — Сегодня лучше вообще отказаться от ведения любых дел, связанных с деньгами, недвижимостью или ценностями.



Тельцы — Сегодня Вы станете более сердечными, внимательными, заботливыми. Сможете завоевать доверие сослуживцев, не жалея дельных советов и добрых слов.



Близнецы — Будьте готовы к серьезным трудностям в любви. Больно резанет по сердцу неожиданная холодность любимого человека.

Раки — Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств — на сегодняшний день время для этого еще не настало.

Львы — Сегодня Вы получите очень важные для Вас сведения. День хорош для любой учебы, для писательской работы, для передачи информации.

Девы — Совещания и деловые переговоры назначьте на утро. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи.

Весы — Не полагайтесь на интуицию, внимательно прислушайтесь к мнению близких людей, которым Вы доверяете.

Скорпионы — Мечты должны соответствовать реальности. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств.

Стрельцы — В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности и повышения ответственности, особенно внимательно относитесь к финансовым обязательствам, которые связывают Вас с людьми.

Козероги — Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Обострятся все инстинкты, чувственное восприятие станет особенно ярким.



Водолеи — День предвещает мелкие неприятности, способные вывести Вас из себя. Многие станут раздражительными и обидчивыми, что может привести к ссорам в семье и осложнить деловые контакты.

Рыбы — Как бы ни хотелось, Вам не удастся убедить сегодня никого в своей правоте. Из-за этого настроение может упасть. Чтобы этого избежать, не назначайте на сегодня никаких деловых переговоров.