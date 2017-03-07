Гороскоп 7 марта

Овны — Вы сосредоточитесь только на жизни своей семьи, и это решение позволит Вам заметно укрепить домашнюю атмосферу. Но готовьтесь, что это отдалит Вас от тех людей на работе, с кем Вы с таким трудом налаживали отношения.

Тельцы — Отправляясь в запланированную поездку, Вы оставите дома важный документ или забудете взять с собой какие-то незаменимые в дороге предметы.

Близнецы — Не имея собственных планов на сегодняшний день, Вы окажетесь в полной зависимости от желаний своей второй половинки. Но принимайте эту возможность как шанс наладить романтическую атмосферу в доме.

Раки — День пройдет очень сумбурно и динамично, что может не лучшим образом отразиться на Вашем самочувствии в начале новой рабочей недели. Оставайтесь спокойными и взвешенными, новое интересное задание не за горами.

Львы — Воздух Вас не только взбодрит, но и подарит колоссальный прилив энергии, необходимой для новых профессиональных успехов. После этого Вы с большой энергией возьметесь за новые дела, которые принесут Вам плоды в виде денежной премии.

Девы — После того, как Вы обвините свою вторую половинку в несуществующих проступках и «грехах», духовная близость и доверие напрочь исчезнут из Вашей супружеской жизни. Будьте осторожны в высказываниях.

Весы — Вы наведёте порядок к своей душе, а затем составите детальный проект, как обрести стройную фигуру, крепкий иммунитет и отменное здоровье.

Скорпионы — Если потрудитесь сегодня до ночи, в скором времени будете пожинать плоды своей работы.

Стрельцы — Свою позицию Вам удастся отстоять, но победа над столь слабыми оппонентами не принесёт долгожданной радости и морального удовольствия.



Козероги — Неудачи на любовном фронте мотивируют на покорение новых вершин. Не волнуйтесь: вместе с успехом на работе придут и хорошие новости из личной жизни. Терпение и еще раз терпение.



Водолеи — Прежде чем принять в пищу тот или иной продукт, постарайтесь удостовериться, что он является свежим и качественным, поскольку риск отравления в этот день очень высок.

Рыбы — Вы успеете многое обсудить с кем-то из близких друзей, а затем начнёте искать на просторах сети человека, который в будущем может стать Вашей второй половинкой. Удачи в поисках!