Санаторий Жосалы
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Гороскоп 6 марта

Надежда Рогозина 1 день назад Комментировать 19

Овны — У Вас есть возможность выяснить у домочадцев, чего они от Вас ждут и объяснить им, чего Вы ждете от них.

Тельцы — Интуиция и сила воли позволят Вам взять инициативу в свои руки. Первая половина дня благоприятна для любых начинаний. Лучше заранее приготовить пакет решений.

Близнецы — Новое знакомство обещает перерасти в тесную дружбу. Однако главным сегодня станет решение финансовых вопросов, Вы наверняка получите деньги и будете решать, как их лучше потратить.

Раки — День не очень удачный, но обстановка станет более свободной и дружеской, ослабнет контроль со стороны начальства. Возможны неприятности у Вас и Ваших друзей.

Львы — Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям.

Девы — Попытка обсудить планы с партнерами сорвется: каждый будет тянуть одеяло на себя, доказывать, что его вклад в общее дело наиболее весом. 

Весы — В профессиональной деятельности возникнет новое направление, которое позволит приблизиться к давно намеченной цели.

Скорпионы — День способствует любым начинаниям, осуществлению профессиональных планов, установлению контактов и разнообразным встречам.

Стрельцы — Наблюдается спад активности. Возможно, Вас вообще перестанут интересовать материальные проблемы.

Козероги — День усилит Вашу самостоятельность, предприимчивость, ответственность за свои поступки, но негативно отразится на Вашем самочувствии. 

Водолеи — Сегодняшний день — время проверки на прочность недавно возникших семейных отношений. Не исключены конфликты с детьми, поэтому будьте внимательны и корректны.

Рыбы — Есть вероятность романтического знакомства для свободных Рыб, а семейным, наоборот, следует не принимать знаки внимания посторонних лиц, есть вероятность конфликтов просто из-за неверно сказанного слова.

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Автор: Надежда Рогозина

Редактор программ реалити, координатор на ТК "Новое телевидение".

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