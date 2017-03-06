Гороскоп 6 марта

Овны — У Вас есть возможность выяснить у домочадцев, чего они от Вас ждут и объяснить им, чего Вы ждете от них.

Тельцы — Интуиция и сила воли позволят Вам взять инициативу в свои руки. Первая половина дня благоприятна для любых начинаний. Лучше заранее приготовить пакет решений.



Близнецы — Новое знакомство обещает перерасти в тесную дружбу. Однако главным сегодня станет решение финансовых вопросов, Вы наверняка получите деньги и будете решать, как их лучше потратить.

Раки — День не очень удачный, но обстановка станет более свободной и дружеской, ослабнет контроль со стороны начальства. Возможны неприятности у Вас и Ваших друзей.



Львы — Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям.

Девы — Попытка обсудить планы с партнерами сорвется: каждый будет тянуть одеяло на себя, доказывать, что его вклад в общее дело наиболее весом.

Весы — В профессиональной деятельности возникнет новое направление, которое позволит приблизиться к давно намеченной цели.

Скорпионы — День способствует любым начинаниям, осуществлению профессиональных планов, установлению контактов и разнообразным встречам.

Стрельцы — Наблюдается спад активности. Возможно, Вас вообще перестанут интересовать материальные проблемы.

Козероги — День усилит Вашу самостоятельность, предприимчивость, ответственность за свои поступки, но негативно отразится на Вашем самочувствии.

Водолеи — Сегодняшний день — время проверки на прочность недавно возникших семейных отношений. Не исключены конфликты с детьми, поэтому будьте внимательны и корректны.

Рыбы — Есть вероятность романтического знакомства для свободных Рыб, а семейным, наоборот, следует не принимать знаки внимания посторонних лиц, есть вероятность конфликтов просто из-за неверно сказанного слова.