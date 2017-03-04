Гороскоп 4-5 марта

Овны — Избегайте лишних нагрузок и в эмоциональном, и личном отношении, но четко выполняйте свои обязанности. Таким образом вы сумеете многого добиться.

Тельцы — Очень благоприятный период для решения материальных и личных проблем. Сохраняйте спокойствие, удача уже на подходе.



Близнецы — Данный период благоприятствует вашим начинаниям, но будьте осмотрительны в своем выборе. Если ваши планы разумны, вам удастся добиться быстрого успеха.

Раки — Не пренебрегайте советами и помощью друзей и родных, а также своими обязанностями. Храните верность тем, кто вам дорог. Семейные отношения будут зависеть от взаимного уважения и понимания.

Львы — В делах — порядок, а все необходимые изменения производятся своевременно и без лишней суеты, в семье — мир и полное взаимопонимание.

Девы — Будет неплохо обратить внимание на проблемы старшего поколения семьи и детей, а состояние здоровья будет зависеть только от вашего отношения к нему.

Весы — Звезды дают вам «добро» на все виды деятельности, так что, если чего-то хотите, то не сидите на месте, а чем-нибудь займитесь!

Скорпионы — Пора уже навестить порядок в делах, а заодно и в жизни. Начинайте действовать, а возможности уже выстроились у вашего порога и только ждут, чтобы вы их использовали.

Стрельцы — На этой неделе ожидайте стабильности в финансовых делах, отсутствия крупных семейных проблем. Время благоприятно для решения вопросов личного характера и здоровья.



Козероги — Используйте этот период для налаживания взаимоотношений с друзьями, любимыми и укреплению контактов с новыми знакомыми и потенциальными работодателями.

Водолеи — Вам нужно так мало, чтобы стать счастливыми: будьте довольны тем, что у Вас получается и тем, что обладаете, жизнь Вас вознаградит вскоре.



Рыбы — Избавьтесь от стереотипов, постарайтесь взглянуть на происходящее по-другому и вы поймете, что рядом — удача!