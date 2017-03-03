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Гороскоп 3 марта

Надежда Рогозина 7 часов назад Комментировать 11

Овны — Вы на высоте и исполняете роль «прекрасного рыцаря» или «прекрасной дамы». Мужчина или женщина, которых вы хотите сегодня очаровать, будут в восторге от вас и ваших поступков.

Тельцы — Задумайтесь над тем, много ли времени вы проводите со своей семьей, достаточно ли вы делитесь с ними теплом и любовью.

Близнецы — Сегодня неподходящий день для выяснения отношений: не испытывайте отношения на прочность, а положитесь на свое обаяние и умение гасить конфликты.

Раки — У вас есть все необходимое для того, чтобы добиться успеха в самом ближайшем будущем. Правильно поставьте цель и действуйте.

Львы — Сегодня день партнерских соглашений. Совместные предприятия обещают удачу и финансовую прибыль в будущем.

Девы — Провести этот выходной день можно активно занимаясь спортом. Если появится желание — попробуйте записаться на шейпинг или аэробику. Мужчинам полезны более тяжелые виды спорта.

Весы — День благоприятен для общения с любимым человеком. Желательно придумать увлекательный план на день и внести что-то новое в отношения.

Скорпионы — Если в семье «прижились» какие-либо обиды и недомолвки, то постарайтесь сегодня разобраться с ними до конца, чтобы ничто не мешало Вам радоваться счастью и домашнему уюту.

Стрельцы — Сегодня лучше не планировать важных мероприятий и подписания договоров. Занимайтесь текущими делами.

Козероги — Отношения в семье у вас достаточно хорошие, так что, если вас сегодня что-то тревожит, вы можете обсудить все свои проблемы с родственниками.

Водолеи — Если вы не будете достаточно внимательны к любимому, то он может сильно обидеться на вас, старайтесь не портить отношения.

Рыбы — На сегодняшний день у Вас есть все необходимое, чтобы начать новое дело. Может, Вы решите открыть свой бизнес. Желаем удачи!

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Автор: Надежда Рогозина

Редактор программ реалити, координатор на ТК "Новое телевидение".

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