Гороскоп 23 марта

Овны – Рекомендуется подстраховка в любом опасном занятии. Новые инициативы нежелательны.

Тельцы – Не исключено, что вас будут провоцировать на ответную агрессию.

Близнецы – Если вы останетесь дома, у вас может быть много бытовых хлопот.

Раки – Люди творческих профессий могут столкнуться с завистью или неадекватной оплатой своего труда.

Львы – Это не лучший день для попытки поладить с домочадцами, владельцами съемного жилья, квартирантами.

Девы – Чтобы соприкоснуться с прежними событиями и вновь пережить связанные с ними чувства, вам достаточно увидеться со старым знакомым или побывать в памятных местах.

Весы – Поскольку ваши выводы сегодня не слишком объективны, не стоит принимать их за окончательный вердикт.

Скорпионы – Возможно, вам удастся выиграть приз в самый последний момент, когда игру уже объявили оконченной.

Стрельцы – Стоит отложить вступление в новую должность, первое публичное выступление или другой ответственный момент.

Козероги – Нежелательно включаться в новые авантюры, это повысит вероятность напрасных рисков.

Водолеи – Не стоит включаться в прежний сценарий спора, конкуренции — скорее всего, он уже неактуален.

Рыбы — В большинстве случаев вы сами выбираете, включаться ли вам в потенциально стрессовую ситуацию, или уклониться от участия в ней.