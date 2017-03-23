Гороскоп 23 марта

Овны – Рекомендуется подстраховка в любом опасном занятии. Новые инициативы нежелательны.
Тельцы – Не исключено, что вас будут провоцировать на ответную агрессию.
Близнецы – Если вы останетесь дома, у вас может быть много бытовых хлопот.
Раки – Люди творческих профессий могут столкнуться с завистью или неадекватной оплатой своего труда.
Львы – Это не лучший день для попытки поладить с домочадцами, владельцами съемного жилья, квартирантами.
Девы – Чтобы соприкоснуться с прежними событиями и вновь пережить связанные с ними чувства, вам достаточно увидеться со старым знакомым или побывать в памятных местах.
Весы – Поскольку ваши выводы сегодня не слишком объективны, не стоит принимать их за окончательный вердикт.
Скорпионы – Возможно, вам удастся выиграть приз в самый последний момент, когда игру уже объявили оконченной.
Стрельцы – Стоит отложить вступление в новую должность, первое публичное выступление или другой ответственный момент.
Козероги – Нежелательно включаться в новые авантюры, это повысит вероятность напрасных рисков.
Водолеи – Не стоит включаться в прежний сценарий спора, конкуренции — скорее всего, он уже неактуален.
Рыбы — В большинстве случаев вы сами выбираете, включаться ли вам в потенциально стрессовую ситуацию, или уклониться от участия в ней.