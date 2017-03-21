Гороскоп 21 марта

Овны — Стоит вести себя более сдержанно, не давать воли эмоциям. Поверьте, вас итак выслушают, а вашу точку зрения примут к сведению.

Тельцы — Сосредоточьтесь на текущих делах – с ними вы справляетесь лучше, чем представители других знаков, поскольку обращаете внимание на мелочи и ничего не упускаете из виду.

Близнецы — Вы серьезны, ответственны, настроены решительно; трудно представить проблему, с которой вы не смогли бы справиться.

Рак — Отличный день для начала чего-то нового. Можно проявлять инициативу, менять привычный ход жизни.

Лев — Не удивляйтесь неожиданностям. Сегодня их будет много, не исключено, что планы, которые вы строили раньше, придется менять.

Девы — Вы хотите настоять на своем во что бы то ни стало, и часто именно это становится причиной ссор с людьми, с которыми вы раньше отлично ладили.

Весы — Избегайте любых сомнительных сделок, авантюр, рискованных ситуаций. Осторожность и здравый смысл помогут избежать неприятностей.

Скорпионы — С этого дня начинается важный и долгий благоприятный период, в течение которого вы сможете сделать много полезного для себя и окружающих.

Стрелец — День сложится скорее удачно, чем нет, но для того, чтобы добиться действительно хороших результатов, придется потрудиться, причем это касается даже дел, с которыми вы раньше справлялись шутя.

Козерог — Подходящий день для того, чтобы приступить к реализации долгосрочных планов, начать движение к давно поставленной важной цели.

Водолеи — Вы деятельны, внимательны и серьезны. Никто не сможет сбить вас с толку, отвлечь от решения важных задач, заставить заниматься тем, что вам не по душе.

Рыбы — Появляются новые идеи, но благоприятный момент для их осуществления наступит несколько позже, пока лучше не спешить.