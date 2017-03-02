Санаторий Жосалы
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Гороскоп 2 марта

Надежда Рогозина 10 часов назад Комментировать 17

Овны — Любимый человек будет идти на уступки. Сегодня придется засучить рукава и немного поработать, главное чтоб у Вас в течение дня не растерялся боевой дух. 

Тельцы — Избавьте на сегодня свою голову от неприятных мыслей. Возможно, сегодняшний день пройдет для Вас несколько загадочно, но очень скоро все загадки будут разгаданы.

Близнецы — Попробуйте спросить о том, что вас волнует у пожилого человека, возможно, он поможет вам найти ответы на вопросы. 

Раки — Сегодня не всемирный день опускания рук, поэтому все должно быть хорошо, не стоит ждать от жизни каких-то фейерверков — Ваш день пройдет ровно и спокойно. 

Львы — Сегодня вам по зубам любой недоброжелатель, только зубы нужно показать ему не в оскале, а в искренней улыбке, и он не устоит. 

Девы — Сегодня у Дев подходящий день для волшебных слов – «Прости» и «Спасибо». Пора сбавить обороты своего эгоизма.

Весы — Не позволяйте всяким мелочам испортить свое настроение. Сегодня вы, наконец, сможете решить задачу, ответ на которую принесет облегчение.

Скорпионы — Оградите себя сегодня от негативных новостей. Если хотите уберечь свои нервные клетки, тогда по возможности просто останьтесь дома.

Стрельцы — Чтобы сегодня ни случилось, Вам следует принимать быстрые решения, руководствуясь тем, что подсказывает сердце, а не разум. 

Козероги — Могут случайно наткнуться на информацию, которая заставит их задуматься над нынешним положением вещей и подтолкнет к положительным переменам.

Водолеи — Сегодняшний день пройдет на бегу, и по идее, Вололей должен все успеть. Если нерешительным представителям знака выпадет возможность попробовать что-то новое, решайтесь и пробуйте. 

Рыбы — Пора покончить с незаконченными делами Рыбам, стимулируя себя фразой – «сейчас или никогда».

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Автор: Надежда Рогозина

Редактор программ реалити, координатор на ТК "Новое телевидение".

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