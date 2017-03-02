Гороскоп 2 марта

Овны — Любимый человек будет идти на уступки. Сегодня придется засучить рукава и немного поработать, главное чтоб у Вас в течение дня не растерялся боевой дух.

Тельцы — Избавьте на сегодня свою голову от неприятных мыслей. Возможно, сегодняшний день пройдет для Вас несколько загадочно, но очень скоро все загадки будут разгаданы.

Близнецы — Попробуйте спросить о том, что вас волнует у пожилого человека, возможно, он поможет вам найти ответы на вопросы.

Раки — Сегодня не всемирный день опускания рук, поэтому все должно быть хорошо, не стоит ждать от жизни каких-то фейерверков — Ваш день пройдет ровно и спокойно.

Львы — Сегодня вам по зубам любой недоброжелатель, только зубы нужно показать ему не в оскале, а в искренней улыбке, и он не устоит.

Девы — Сегодня у Дев подходящий день для волшебных слов – «Прости» и «Спасибо». Пора сбавить обороты своего эгоизма.

Весы — Не позволяйте всяким мелочам испортить свое настроение. Сегодня вы, наконец, сможете решить задачу, ответ на которую принесет облегчение.

Скорпионы — Оградите себя сегодня от негативных новостей. Если хотите уберечь свои нервные клетки, тогда по возможности просто останьтесь дома.



Стрельцы — Чтобы сегодня ни случилось, Вам следует принимать быстрые решения, руководствуясь тем, что подсказывает сердце, а не разум.

Козероги — Могут случайно наткнуться на информацию, которая заставит их задуматься над нынешним положением вещей и подтолкнет к положительным переменам.

Водолеи — Сегодняшний день пройдет на бегу, и по идее, Вололей должен все успеть. Если нерешительным представителям знака выпадет возможность попробовать что-то новое, решайтесь и пробуйте.

Рыбы — Пора покончить с незаконченными делами Рыбам, стимулируя себя фразой – «сейчас или никогда».