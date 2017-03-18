Гороскоп 18-19 марта

Овны — Очень важно реально смотреть на вещи и правильно оценивать свои силы, это поможет вам избежать многих серьезных ошибок.

Тельцы — Лучше прислушиваться к интуиции и руководствоваться подсказками внутреннего голоса, чем следовать советам.

Близнецы — День беспокойный, полный неожиданностей, а потому интересный. Вас ждут не только привычные, рутинные дела, но и совершенно новые задачи.

Раки — Плодотворный и удачный день, вы успеете переделать много полезных дел, доведете до конца какие-то давние проекты и возьметесь за новые.

Львы — Даже с людьми, с которыми вы связаны исключительно деловыми отношениями, стоит пообщаться в неформальной обстановке: вы найдете общий язык

Девы — Вы не упускаете возможность получить прибыль, можете заметно увеличить свои доходы.

Весы — Не торопитесь: этот день не подходит для героических подвигов и не требует их, а также не обещает немедленных результатов в любом начатом деле или скорой награды за труды.

Скорпионы — Не забывайте время от времени делать паузы, чтобы отдохнуть и восстановить силы; работать на износ сейчас нет никакой необходимости.

Стрельцы — Вы энергичны, инициативны, неутомимы, способны любое, даже самое безнадежное, дело завершить на мажорной ноте.

Козероги — В делах охотно помогут влиятельные знакомые, а также люди, которым вы когда-то оказали важные услуги.

Водолеи — Возможны случайные встречи с людьми, которые когда-то были вам очень дороги.

Рыбы — Воздержитесь от шуток, которые могут быть поняты неправильно, и резких высказываний.