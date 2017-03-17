Гороскоп 17 марта

Овны — Возможны незначительные финансовые потери, неудачные покупки; решение вопросов, связанных с деньгами, лучше отложить.

Тельцы — Появляются новые дела, задачи, совсем не похожие на те, что вы решали раньше.

Близнецы — Этот день пройдет куда благоприятнее, если вы настроитесь на серьезный лад и постараетесь выполнить все обещания, которые дали раньше.

Рак — На встречах с деловыми партнерами стоит обсудить принципиальные вопросы, касающиеся условий сотрудничества; это позволит не опасаться разногласий и конфликтов в ближайшем будущем.

Лев — Есть шанс найти новых партнеров, с которыми вас свяжут не только общие профессиональные интересы, но и совместные интересные проекты, увлечения и хобби.

Девы — Если вы имеете дело с острыми инструментами, сложными механизмами, будьте осторожнее, потому что вероятность мелких травм сегодня выше, чем обычно.

Весы — В профессиональной сфере лучше избегать любого риска. Не полагайтесь на удачу, не ждите помощи – вы достигнете куда большего, если будете рассчитывать исключительно на собственные силы.

Скорпион — В этот день необходимо избегать любых неоднозначных (а тем более – опасных) ситуаций, идти на риск.

Стрелец — Разборчивость в общении поможет вам избежать не только негативных эмоций, но и серьезных неприятностей.

Козерог — С близкими можно открыто говорить обо всем, что вас тревожит – они наверняка поймут вас правильно.

Водолеи — Постарайтесь усвоить новую информацию максимально быстро — она вскоре пригодится.

Рыбы — Вы часто думаете о людях лучше, чем они того заслуживают, слишком многое им доверяете.