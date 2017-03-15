Гороскоп 15 марта

Овны — Вы умудряетесь с помощью ловкости и дипломатичности овладеть неприступной для меча крепостью. Теперь на ней можно смело водружать свой флаг.

Тельцы — Сегодня можно полностью расслабиться и заняться чем-нибудь совершенно бессмысленным — лишь бы было приятно и весело. Отдыхайте, Вы это заслужили.

Близнецы -«Энергия бьет через край, а вектора ее приложения нет». Вот Вы и брызжете с треском искрами, распространяя вокруг себя запах озона и еще чего-то паленого…

Раки — Сегодня Вы можете приобрести вожделенную вещь буквально за полцены. Например, по акции. И она будет точь-в-точь такая, какой Вы ее себе представляли.

Львы — То, что поначалу может показаться полнейшим фиаско, на самом деле являет собой тривиальную проверку Ваших чувств и отношений на прочность.

Девы — Мощная аура даже Вам самому создает некоторые неудобства — легкое головокружение, небольшое расстройство координации, общая ошалелость.

Весы — Хорошая компания — это такая, в которой Вы забываете об условностях. То есть, та, в которую Вы попадете в эти выходные.

Скорпионы — Внутри Вас будут бушевать страсти и бури, но снаружи все будет выглядеть пристойно и благообразно. Да и кому какое дело, что творится в Вашем внутреннем мире?

Стрельцы — Вы говорите домашним: «Доверьтесь мне, и я сделаю все в лучшем виде!». Ну, или что-то вроде этого. Если Ваш личный гороскоп не очень слаб, то все так и будет.

Козероги — Этот день следует провести спокойно и без напряжения. Нагрузку лучше чередовать.

Водолеи — Сегодня не стоит ездить «по делам». Проведите эти дни вдвоем с любимым человеком, а при отсутствии такового, соберите друзей и устройте приятный вечер.

Рыбы — Смело погрузившись в грезы, Вы вдруг заметите, что в одной из них спрятан скрытый намек на известные Вам обстоятельства.