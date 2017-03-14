Гороскоп 14 марта

Овны — В делах проявите творческий подход, нестандартный взгляд на вещи, прислушивайтесь к интуиции.

Тельцы — На смену сомнениям и нерешительности придет ясность понимания, трезвый расчет и целенаправленность.

Близнецы — Звезды не рекомендуют проявлять излишней настойчивости в достижении поставленной цели, так как этим можете свести на нет все ваши усилия.

Раки — Заканчивается период метаний и сомнений. Ваши действия могут приобрести конкретность и целенаправленность. Чувства и эмоциональная жизнь станут богаче, а мысли — конкретнее.

Львы — Звезды не советуют в этот день принимать какие-либо решения. Лучше дождаться более благоприятного периода.

Девы — Поспешность и неверное суждение могут помешать осуществлению замыслов. День неблагоприятен для поездок

Весы — В этот период повышенная работоспособность связана с получением премии от вашего начальства.



Скорпионы — Целый букет неожиданных событий и известий способен даже вас сбить с толку. Вы можете не успевать следить за всем происходящим, обдумывать, делать выводы.

Стрельцы — День будет достаточно бурный и сложный. Могут произойти серьезные перемены в профессиональной и личной жизни.



Козероги — Не исключено неожиданное предложение или встреча с давними партнерами по бизнесу, однако, поспешность или сконцентрированность на личных интересах могут помешать осуществлению замыслов.



Водолеи — Ваша деловитость и трезвый расчет должны положительно отразиться на конечных результатах работы, что позволит добиться успехов.

Рыбы — Звезды могут испытывать вас на прочность и умение владеть ситуацией. Начатая работа будет требовать от вас напряжения сил.