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Гороскоп 13 марта

Надежда Рогозина 17 часов назад Комментировать 11

Овны — Выбить вас из колеи и заставить переживать сегодня способна любая мелочь или небольшая критика со стороны. 

Тельцы — Обстоятельства будут вне вашего контроля. Не пытайтесь что-либо изменить, это не в вашей власти. 

Близнецы — Вам следует быть осторожнее с людьми, которые пытаются манипулировать вами. В этот день их активность высока как никогда. 

Раки — Сегодня вы можете испытывать странную пассивность и нежелание спорить с обстоятельствами. Увы, поддавшись таким настроениям, вы рискуете набить немало шишек. 

Львы — Не следует тратить деньги, установите режим жесткой экономии. Не пытайтесь кого-нибудь удивить, делая широкие жесты. 

Девы — Сегодня может возникнуть обстоятельство, которое внезапно заслонит собой все остальное. Но, возможно, это и к лучшему. 

Весы — Начатые сегодня отношения будут складываться гармонично и обещают развиться в стойкую привязанность.

Скорпионы — Сегодня то, что происходит у вас внутри, может выплеснуться наружу и вы сможете разобраться в том, что ощущаете. 

Стрельцы — Постарайтесь не спорить и не настаивать на своём, потому что ваши суждения и решения сегодня будут ошибочными. 

Козероги — Сегодня старайтесь быть собой, но не выпячивайтесь. Просто живите. Жизнь и так может подсунуть вам неприятную неожиданность.

Водолеи — Сегодня противопоказаны любые перемены, несмотря на то, что вы давно себе их запланировали. Сейчас еще не наступило для этого время.

Рыбы — Не верьте всему, что вам будут говорить. Это заведомая ложь. Избегайте пустой болтовни, сплетен и неизбежных для вас в этот день ссор. 

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Автор: Надежда Рогозина

Редактор программ реалити, координатор на ТК "Новое телевидение".

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