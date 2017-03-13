Гороскоп 13 марта

Овны — Выбить вас из колеи и заставить переживать сегодня способна любая мелочь или небольшая критика со стороны.

Тельцы — Обстоятельства будут вне вашего контроля. Не пытайтесь что-либо изменить, это не в вашей власти.

Близнецы — Вам следует быть осторожнее с людьми, которые пытаются манипулировать вами. В этот день их активность высока как никогда.

Раки — Сегодня вы можете испытывать странную пассивность и нежелание спорить с обстоятельствами. Увы, поддавшись таким настроениям, вы рискуете набить немало шишек.

Львы — Не следует тратить деньги, установите режим жесткой экономии. Не пытайтесь кого-нибудь удивить, делая широкие жесты.

Девы — Сегодня может возникнуть обстоятельство, которое внезапно заслонит собой все остальное. Но, возможно, это и к лучшему.

Весы — Начатые сегодня отношения будут складываться гармонично и обещают развиться в стойкую привязанность.



Скорпионы — Сегодня то, что происходит у вас внутри, может выплеснуться наружу и вы сможете разобраться в том, что ощущаете.



Стрельцы — Постарайтесь не спорить и не настаивать на своём, потому что ваши суждения и решения сегодня будут ошибочными.

Козероги — Сегодня старайтесь быть собой, но не выпячивайтесь. Просто живите. Жизнь и так может подсунуть вам неприятную неожиданность.

Водолеи — Сегодня противопоказаны любые перемены, несмотря на то, что вы давно себе их запланировали. Сейчас еще не наступило для этого время.



Рыбы — Не верьте всему, что вам будут говорить. Это заведомая ложь. Избегайте пустой болтовни, сплетен и неизбежных для вас в этот день ссор.