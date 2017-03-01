Гороскоп 1 марта

Овны — День чрезвычайно плодотворный, можно успеть очень многое, однако важно не терять время зря.

Тельцы — Работать придется очень много, дел будет гораздо больше, чем обычно. Справитесь вы с ними неплохо.

Близнецы — Подходящий день для того, чтобы что-то изменить в жизни. Например, можно отказаться от вредных привычек и обзавестись полезными.

Раки — Будьте терпеливы с окружающими. Сегодня они больше обычного нуждаются в вашей снисходительности, понимании и участии.

Львы — Благоприятный день и для деловых переговоров, и для обсуждения важных вопросов личного характера. Вероятно получение приятных известий от дорогих вам людей.

Девы — Имейте в виду, что сегодня окружающие проявляют повышенный интерес к вашей деятельности и избегайте любых поступков, которые могут быть оценены неоднозначно.

Весы — Складывается непростая ситуация, деловые проблемы переплетаются с личными, не всегда будет легко рассуждать хладнокровно и здраво: эмоции порой сильны и берут над вами верх.



Скорпионы — День полон эмоций и переживаний. Многим захочется кардинально изменить свой образ жизни или сферу деятельности.



Стрельцы — Избегайте сплетен, пустой болтовни, а также контактов с людьми, которые склонны распространять непроверенную или заведомо ложную информацию.

Козероги — Вероятны денежные поступления, в том числе значительные; есть шанс заключить выгодные сделки.

Водолеи — Вы склонны вести себя несдержанно, а порой откровенно вызывающе, высказываться резко и без обиняков; порой из-за этого могут возникать напряженные ситуации и настоящие конфликты.

Рыбы — Вам сегодня многое сходит с рук, но все же стоит избегать откровенного нарушения общепринятых правил; лучше продемонстрировать свое уважение к сложившимся традициям.