GGG обратился к болельщикам через Instagram

Геннадий Головкин — чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO обратился к болельщикам со словами благодарности.

«Хочу сказать спасибо всем моим болельщикам за вашу поддержку, за слова поздравления и за веру в меня. Моя благодарность всем тем, кто приехал на бой, создав домашнюю атмосферу на главной арене Нью-Йорка! Спасибо, что приехали, поддержали, спасибо, что наш флаг был виден с каждой трибуны и с каждого сектора на Madison Square Garden. Спасибо и всем землякам, не спавшим дома в воскресное утро. Ваша поддержка является важной для меня, надеюсь, и вы смогли ощутить себя частью большого спортивного праздника! Ваш Геннадий Головкин», — написал чемпион мира на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что поединок проходил 18 марта в Нью-Йорке, и завершился победой Головкина.

Как сообщает Vesti.kz, для 34-летнего Головкина победа над Джейкобсом стала 37-й (33 нокаутом) в карьере — он по-прежнему не имеет поражений.