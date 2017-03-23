GGG — не только Головкин?

Для казахстанских фанатов бокса будет интересно узнать, что большинство японцев под псевдонимом GGG представляют не казахстанского боксера Геннадия Головкина, а другого человека, относящегося к спорту.

И это — профессиональный борец Гентаро Такахаши, который широко известен в Японии под псеводнимом GGG, пишет Vesti.kz.

Вес борца — 90 килограмм, рост — 175 сантиметров. Гентаро выступает в одиночных, командных и смешанных дисциплинах реслинга. Он с детства любил бокс, однако серьезных успехов не добился, и вот в возрасте 25 лет его совершенно случайно занесло в реслинг.

Сейчас Гентаро Такахаши — один из самых популярных бойцов в Японии. Его знают под несколькими псевдонимами (в общей сложности их 14), но самыми популярными считаются GGG и Triple G. Расшифровывается эта аббревиатура — Great God Gentaro, что переводится «Гентаро великий бог».

Если приглядеться, то можно увидеть на фотографиях стилизованную надпись GGG на шортах спортсмена. В мире GGG — очень популярный бренд. Наиболее известен выступающий под ним казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин.

Из биографии реслера: Гентаро пришел на один из турниров в качестве зрителя, и организаторы предложили ему попробовать себя на профи-ринге. Как оказалось не зря — за свою долгую карьеру японский GGG побеждал во всех турнирах проводимых под эгидой японской и азиатской федерации реслинга. Всего принял участие в 1170 поединках, из которых 603 завершил в свою пользу. Самого значимого успеха добился в прошлом году, дважды став победителем единого чемпионата мира юниоров UWA в супертяжелом весе.

Такахаши стал одним из первых бойцов поддержавших смешанную дисциплину реслинга Ice Ribbon. В таких поединках мужчины и женщины на равных соревнуются между собой. Гентаро в тандеме с японской реслершей Мияко Матсумото несколько раз становился чемпионом страны.

В материале использованы фотографии с twitter.com.