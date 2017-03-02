Геохимическую лабораторию международного уровня построят в Караганде

Геохимическую лабораторию международного уровня для проведения анализа различных ископаемых построят в Караганде, передает «Казинформ».

О возведении современной геохимической лаборатории было заявлено на совещании по вопросам перспективы развития геологической отрасли.

«Геохимическая лаборатория будет коммерческая. Она будет оснащена всеми необходимыми реагентами», — сообщил председатель правления «Казгеологии» Галым Нуржанов.

Он отметил, что Казахстан, и в частности Карагандинская область, богаты полезными ископаемыми, что привлекает в регион большое количество предприятий в области геологии.

«Многие инвесторы, занимающиеся разведкой, разработкой месторождений и добычей полезных ископаемых, жалуются, что в Казахстане нет лаборатории международной сертификации. Они вынуждены вывозить образцы в другие страны для проведения экспертизы, что влечет трудозатраты и расход финансов», — сказал Галым Нуржанов.

По его словам, в развитых горнодобывающих странах сохранение образцов горной породы и информации, получаемой в процессе изучения этого материала, считается задачей государственной важности.