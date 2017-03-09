«Гастролеры» сдавали награбленное в столице добро в ломбарды Караганды

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий столичными полицейскими задержаны воры-гастролеры, совершившие квартирные кражи в Астане, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Сотрудниками управления криминальной полиции ДВД Астаны совместно с сотрудниками отдела криминальной полиции УВД района «Алматы» по подозрению в совершении ряда краж из квартир задержаны жители Южно-Казахстанской и Кызылординской областей в возрасте 22-23-х лет. За плечами преступников — более 10 квартирных краж в Астане. Похищенные вещи — золотые изделия, технику, шубы, сотовые телефоны — задержанные сдавали в ломбарды Караганды.

При задержании у подозреваемых изъяты залоговые билеты ломбардов, ноутбуки, сотовые телефоны, ювелирные и меховые изделия, а также заготовки ключей.

В настоящее время двое молодых людей водворены в изолятор временного содержания ДВД Астаны. Проводится расследование по статье «Кража».