Футболисты поздравили карагандинок с 8 марта

Футбольный клуб Караганды «Шахтер» поздравляет Всех очаровательных дам Караганды, милых болельщиц и прекрасную половину сотрудников клуба с Международным женским днем – 8 марта!Примите самые теплые поздравления с замечательным весенним праздником. Пусть эта весна принесет вам радость и счастье.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, взаимной любви, очарования, удачи всегда и во всем. Без вас были бы невозможны наши успехи как в футболе, так и во всех других сферах жизни. Спасибо вам за все! Оставайтесь всегда такими красивыми, улыбайтесь и дарите всем радость.

С праздником Вас! С 8 марта!

С наилучшими пожеланиями,

Коллектив ФК «Шахтер»