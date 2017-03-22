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Forbes: богатство четырех казахстанцев приумножилось

Надежда Рогозина 3 часа назад Комментировать 5

Журнал Forbes обнародовал ежегодный рейтинг миллиардеров мира, в котором видно, что четверо из пяти казахстанских миллиардеров приумножили свое богатство в прошлом году. В глобальном списке традиционно числятся пятеро казахстанцев, пишут СМИ.

Первый из них — бывший управляющий делами президента Казахстана Булат Утемуратов. В этом году журнал оценил состояние бизнесмена в 2,3 миллиарда долларов, каким оно оценивалось и по итогам 2015 года.

Второе место в рейтинге самых богатых граждан Казахстана занимает бывший глава корпорации «Казахмыс» Владимир Ким, его состояние оценивается в 2,1 миллиарда долларов, что на 600 миллионов долларов больше показателя 2015 года. На втором же месте — супруги Тимур и Динара Кулибаевы (зять и дочь президента Назарбаева). Они обладают состоянием в 2,1 миллиарда долларов, это больше на 100 миллионов долларов, чем предыдущий показатель.

Замыкает пятерку богатейших казахстанцев совладелец компании ERG, президент АО «Евразийский банк» Алиджан Ибрагимов. Состояние бизнесмена оценивается в 1,9 миллиарда долларов, за год оно увеличилось на 300 миллионов долларов.

Самым богатым человеком на планете четвертый год подряд остается основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Его состояние за год выросло до 86 миллиардов долларов с 75 миллиардов в предыдущем году.

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Автор: Надежда Рогозина

Редактор программ реалити, координатор на ТК "Новое телевидение".

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