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Электронную оплату проезда решили ввести в Карагандинской области

Сабина 7 часов назад Комментировать 18

В Карагандинской области рассматривается проект по внедрению электронной оплаты проезда в транспорте. Как передает Strategy2050.kz., вопрос будет решен в апреле.

«Таким образом, можно обеспечить „прозрачность« работы автопарков и отслеживать всех без исключения пассажиров», — отметили в акимате.

Власти Караганды планируют перенять опыт Алматы, где уже введен пилотный проект по электронному обилечиванию. В апреле этого года в правительстве страны рассмотрят предложение карагандинских властей по внесению изменений в законодательство.

В областном центре хотят ввести дифференцированные тарифы на наличный и безналичный расчет в автобусах, снять вопросы субсидирования автопарков и вывести транспортную отрасль из сервисной схемы. В том случае, если эти изменения примут, то за внедрение проекта в Караганде будет отвечать компания «Оңай».

Кроме того, в акимате заверили, что еще одним новшеством в Караганде для пассажиров общественного транспорта станут теплые остановки. Пока в городе установлена такая одна остановка. В скором времени планируется установить еще пять подобных павильонов.

По сообщению сайта Profit.kz

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Автор: Сабина

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