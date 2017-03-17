Электричество для казахстанцев может подешеветь

Это хотят сделать за счет слияния энергопередающих компаний. Сейчас законопроект рассматривают в Парламенте, передает «КТК».

Сейчас в стране 160 таких предприятий, причем больше половины – частные. Как раз их и собираются объединить. За счет этого количество игроков сократится, а надежность энергоснабжения сразу повысится, надеются специалисты. Правда, пока механизм слияния только обсуждается и многие вопросы остаются неясными. В том числе, что будет с работниками этих фирм. С одной стороны, в ведомстве заверили, что массовых сокращений не допустят. Однако без оптимизации в любом случае не обойтись. Все эти меры, уверены в министерстве, приведут к снижению стоимости транспортировки электричества и, в конечном счете, тарифа для потребителя.