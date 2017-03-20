Эксперт прокомментировал новые факты по делу Юрия Пака

Эксперт Сергей Похабов, который давал заключение по одной из экспертиз, прокомментировал новые факты по делу Юрия Пака, передает Tengrinews.kz.

На свой странице в Facebook , которую он открыл накануне, Похабов вышел в прямой эфир на две минуты и выложил короткое видео. Данную публикацию у себя на странице репостнула Прокуратура Карагандинской области.

Ранее дело Пака отправили на изучение прокурору в связи с вновь открывшими фактами. Тогда адвокат осужденного заявил, что была проведена фонографическая экспертиза аудиозаписи в Ростовском центре судебных экспертиз. По ее итогам российские эксперты сообщили, что голос «злоумышленника» Паку не принадлежит.

Кроме того, речевые дефекты учителя и «злоумышленника» абсолютно разные, их невозможно подделать. Эксперты также указали на следы монтажа в записи. У звонившего и Пака разный формант при спектральном анализе голосов дикторов, утверждают они. В этой связи суд направил материалы прокурору для организации их расследования.

В своем видео Сергей Похабов заявляет, что на данный момент в СМИ «разразилась целая истерия по делу Пака». В этой связи я считаю необходимым сделать заявление. Недавно адвокатом Юрия Пака представлена заключение Ростовского центра судебных экспертиз. Какие именно объекты исследовались, с какими образцами они сравнивались, мне неизвестно. Без ознакомления с данными не могу сказать, на каком основании они сделали выводы. В рамках экспертиз, проведенных в Республике Казахстан, проведен ряд экспертиз, которые пришли к одному и тому же выводу — голос и речь лица, звонившего в «112» принадлежит Паку Юрию Дмитриевичу. Экспертизы проведены с соблюдением законов Республики Казахстан и в рамках тех методик, которые есть в Казахстане. В отличие от частных экспертов Российской Федерации, а Ростовский центр судебных экспертиз является специализированным частным учреждением, мы, эксперты государственных учреждений, обязаны в каждом заключении подписываться за дачу заведомо ложного заключения. Полагаю, что обоснованность заключений экспертов Ростовского центра, как минимум, нуждается в проверке и не может являться основанием для поспешных выводов и преждевременного ажиотажа», — отмели Похабов.

Напомним, 3 октября 2016 года карагандинский учитель физики Юрий Пак был приговорен к двум годам колонии по обвинению в лже¬терроризме. По версии следствия, 14 апреля 2015 года педагог, находясь на рабочем месте, позвонил на номер 102 и сообщил о взрывном устройстве в ЦУМе. Сигнал о готовящемся теракте в итоге не подтвердился. 29 декабря прошлого года апелляционная коллегия оставила без изменения решение суда первой инстанции. Также ранее родные обратились в Абайский районный суд, чтобы воспользоваться правом на сокращение оставшегося срока наказания на 1/4 часть. Данное ходатайство было рассмотрено, осужденному сократили неотбытую часть наказания на 1/4 часть, то есть на 5 месяцев 12 дней. Оставшийся срок наказания составляет год и 4 месяца.