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Двадцать пятая сессия Ассамблеи народов Казахстана пройдёт в конце апреля.

Сабина 4 часа назад Комментировать 5

Нурсултан Назарбаев распорядился созвать сессию Ассамблеи народа Казахстана.

«Созвать двадцать пятую сессию Ассамблеи народа Казахстана 26 апреля 2017 года в городе Астане во Дворце мира и согласия с повесткой дня «Стабильность, единство, согласие — основа модернизации», — отмечается в опубликованном распоряжении Президента.

Правительству поручено принять меры по организации проведения двадцать пятой сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Ассамблея народа Казахстана — консультативно-совещательный орган при Президенте Республики Казахстан.

Цели и задачи Ассамблеи:

  • равенство прав и свобод граждан республики, независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, принадлежности к социальным группам;
  • всестороннее развитие национальных культур, языков и традиций народов Казахстана;
  • расширение интеграционных связей с международными организациями;
  • формирование казахстанской идентичности путём консолидации этносов Казахстана;
  • формирование и распространение идей духовного единства, укрепление и сохранение дружбы народов и межнационального согласия.

По сообщению Tengrinews.kz.

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Автор: Сабина

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