Двадцать пятая сессия Ассамблеи народов Казахстана пройдёт в конце апреля.

Нурсултан Назарбаев распорядился созвать сессию Ассамблеи народа Казахстана.
«Созвать двадцать пятую сессию Ассамблеи народа Казахстана 26 апреля 2017 года в городе Астане во Дворце мира и согласия с повесткой дня «Стабильность, единство, согласие — основа модернизации», — отмечается в опубликованном распоряжении Президента.
Правительству поручено принять меры по организации проведения двадцать пятой сессии Ассамблеи народа Казахстана.
Ассамблея народа Казахстана — консультативно-совещательный орган при Президенте Республики Казахстан.
Цели и задачи Ассамблеи:
- равенство прав и свобод граждан республики, независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, принадлежности к социальным группам;
- всестороннее развитие национальных культур, языков и традиций народов Казахстана;
- расширение интеграционных связей с международными организациями;
- формирование казахстанской идентичности путём консолидации этносов Казахстана;
- формирование и распространение идей духовного единства, укрепление и сохранение дружбы народов и межнационального согласия.