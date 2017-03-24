Двадцать пятая сессия Ассамблеи народов Казахстана пройдёт в конце апреля.

Нурсултан Назарбаев распорядился созвать сессию Ассамблеи народа Казахстана.

«Созвать двадцать пятую сессию Ассамблеи народа Казахстана 26 апреля 2017 года в городе Астане во Дворце мира и согласия с повесткой дня «Стабильность, единство, согласие — основа модернизации», — отмечается в опубликованном распоряжении Президента.